Anneliese Dodds a exhorté la chancelière à ne pas couper le crédit universel, avertissant que toute réduction serait aggravée par des augmentations des factures du conseil et des gels de salaires et «marteler» les plus bas revenus de Grande-Bretagne.

Dans une interview avec L’indépendant, le chancelier fantôme a également mis en garde Rishi Sunak contre la hausse des impôts dans le budget de l’année prochaine alors que le pays est confronté à la récession la plus profonde depuis 300 ans et à la perspective d’un troisième verrouillage national.

Au début de la crise des coronavirus en mars, le Trésor a injecté 6 milliards de livres sterling dans le système de crédit universel, fournissant à des millions de personnes faiblement rémunérées et au chômage 20 livres supplémentaires par semaine jusqu’en avril 2021.

Mais M. Sunak n’a pas réussi à garantir que le gouvernement prolongera la hausse, malgré les avertissements répétés des militants et des partis d’opposition selon lesquels le retour aux niveaux de soutien pré-pandémique pourrait considérablement augmenter la pauvreté en Grande-Bretagne.

Une décision pourrait maintenant venir aussi tard que le budget de mars – quelques semaines seulement avant l’expiration du paiement supplémentaire – ce qui pourrait créer une incertitude supplémentaire pour des millions de familles à travers le pays lorsque les niveaux de chômage atteindront un sommet.

«Très malheureusement, je pense qu’il est très peu probable que nous soyons hors des conséquences économiques de cette pandémie à ce stade», a déclaré Mme Dodds.

«Il sera très, très difficile pour les gens d’avoir une chance d’augmenter leurs revenus, alors je pense que ce n’est pas la bonne décision de menacer de retirer cet argent des gens à ce stade.

«Cela fait partie d’un modèle des conservateurs: en plus de ce changement vers l’augmentation universelle du crédit, vous avez également cette augmentation de la taxe d’habitation, qui va frapper le plus durement les personnes les plus modestes et qui gèle le public. la rémunération du secteur, qui, si vous regardez certains travailleurs faiblement rémunérés, comme les aides-enseignants, va vraiment les anéantir également.

M. Rashford devrait discuter de la question lors d’un appel téléphonique avec la secrétaire au travail et aux retraites, Therese Coffey, dans les quinze prochains jours. Il n’a pas commenté publiquement la question, mais a écrit un message sur Twitter à M. Sunak le mois dernier, lui demandant: «L’augmentation universelle du crédit sera-t-elle supprimée en avril?»

En mars, M. Sunak devrait également faire le bilan de la pandémie sur les finances du pays, après avoir averti le mois dernier: «Notre urgence économique ne fait que commencer». Lorsqu’il a dévoilé la dernière version du programme de soutien du Trésor en novembre, le Bureau de la responsabilité budgétaire (OBR) a prévu que le déficit atteindrait 394 milliards de livres sterling d’ici la fin de l’année – une somme sans précédent en temps de paix et équivalant à 19% de la toute l’économie.

La chancelière a refusé à plusieurs reprises d’exclure la possibilité d’augmenter la fiscalité pour commencer à rembourser une partie des sommes colossales de la dette, malgré l’engagement manifeste des conservateurs de ne pas augmenter le taux de l’impôt sur le revenu, de la TVA ou de l’assurance nationale.

Lorsqu’on lui a demandé si le chancelier devait utiliser le budget pour augmenter les impôts, Mme Dodds a répondu «Non» et l’a exhorté à garantir que le soutien économique est effectivement ciblé.

«Mais ensuite, il doit se concentrer sur le renforcement de la confiance économique», a-t-elle déclaré. «Ce n’est pas seulement le parti travailliste qui dit cela – des organismes comme le FMI [International Monetary Fund], l’IFS et d’autres l’ont déclaré très clairement, il est évident que le Royaume-Uni a connu la pire récession du G7.

«Il est prévu de connaître la reprise la plus lente du G7 également par l’OCDE [Organisation for Economic Cooperation and Development]. Ce n’est pas le moment de réduire les dépenses ni d’augmenter les impôts; le moment est venu de se concentrer sur la protection des emplois, la poursuite des entreprises – cela doit être la priorité du gouvernement.

Citant les perspectives de l’OBR le mois dernier selon lesquelles l’économie britannique pourrait se contracter de 11% en 2020 – la pire année jamais enregistrée depuis 1709 – elle a ajouté: «Alors que nous sommes au milieu de la récession la plus profonde depuis 300 ans, ils devraient se concentrer sur le maintien des emplois, la récupération des emplois, la reconstruction des entreprises, la rétention des travailleurs – cela devrait être l’objectif principal. »

Parler à L’indépendant avant que la nouvelle n’apparaisse que Boris Johnson avait conclu un accord commercial avec l’UE – éliminant la menace imminente d’un Brexit sans accord – Mme Dodds, ancienne membre du Parlement européen pour le sud-est de l’Angleterre, a déclaré qu’il était « assez évident » que les conservateurs étaient ne va pas respecter l’accord promis lors des élections générales de 2019.

«Malheureusement, il y a des domaines majeurs de notre économie que le gouvernement a déjà admis ne seront pas couverts par l’accord», a-t-elle déclaré. «Les services financiers et professionnels connexes, par exemple, emploient environ 10 pour cent de la population britannique. La plupart de ces emplois se trouvent en fait à l’extérieur de Londres, mais tout cet énorme secteur de notre économie n’est pas inclus dans cet accord.

Mme Dodds, qui a été nommée successeur de John McDonnell en avril après la victoire écrasante de Sir Keir dans le concours du parti pour succéder à Jeremy Corbyn, a également rappelé la « terrible déception » de la quatrième défaite consécutive du Labour aux urnes en 2019.

Anneliese Dodds réagit à la Chambre des communes après que la chancelière a présenté l’examen des dépenses en novembre (PENNSYLVANIE)

«De toute évidence, je voulais voir le changement. Je voulais voir un gouvernement travailliste en place « , a-t-elle dit. » Je le fais toujours vraiment. De toute évidence, nous avons la prochaine élection générale en 2024, qui semble être loin maintenant, mais qui viendra rapidement sur nous.

«J’espère que notre pays sera dans une situation très différente d’ici là et que nous sortirons de cette crise – et pour être honnête, je suppose que les défis des élections générales semblent assez lointains alors que nous sommes encore au milieu de cette crise. ; cela a un impact si fondamental sur tant de gens.

Mais pour que Sir Keir forme un gouvernement avec une majorité d’un seul après les prochaines élections générales, le Parti travailliste devrait remporter 124 sièges parlementaires – une échelle de victoire que le parti n’a pas vue depuis le glissement de terrain de Tony Blair en 1997.

Alors que Mme Dodds a insisté sur le fait que c’était «possible», elle a également reconnu l’ampleur du défi: «C’est une montagne à gravir – cela ne fait aucun doute. Une montagne escarpée à gravir.