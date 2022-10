Réduire le coût des traitements

Les produits biologiques ont révolutionné la prise en charge du psoriasis modéré à sévère et d’autres affections psoriasiques, y compris l’arthrite psoriasique, mais ils peuvent également coûter des dizaines de milliers de dollars par an. J’ai fait beaucoup de recherches sur ces coûts, et ce que j’ai réalisé, c’est qu’il est difficile de savoir combien un patient en particulier paiera pour un médicament en particulier. C’est à cause des contrats avec les assureurs et d’autres programmes. N’oubliez donc pas que le prix de détail d’un médicament ne reflète pas exactement le montant que vous (ou votre assureur) paierez.

Au cours des 29 dernières années, je me suis spécialisé dans le traitement des patients atteints de maladie psoriasique, une maladie immunitaire chronique qui comprend le psoriasis. J’ai participé à des études où de nouveaux médicaments sont testés et à l’élaboration de nouvelles directives de traitement. Il y a eu des changements et de nouveaux développements dans le traitement dès le début. Il y a eu diverses options de traitement topique, des médicaments oraux, puis, plus récemment, le développement de traitements biologiques.

Pourtant, ces coûts peuvent être intimidants. J’ai eu des patients qui avaient perdu leur assurance et qui ne venaient pas me voir parce qu’ils estimaient qu’ils n’en avaient pas les moyens. Mais il existe de nombreuses façons d’obtenir des médicaments à bas prix ou même gratuits pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre autrement. Les assureurs-maladie précisent souvent les médicaments qu’ils sont prêts à payer. Si vous n’avez pas de couverture d’assurance, vous pourriez en fait avoir plus d’options de traitement, pas moins. De nombreuses sociétés pharmaceutiques offrent une aide financière par le biais de programmes de soutien spéciaux. Vous pouvez également rechercher une aide financière par le biais d’organisations à but non lucratif ou gouvernementales. Il peut y avoir un processus impliqué, mais vous ne devez jamais supposer que le traitement est hors de portée simplement en raison de votre revenu ou de votre statut d’assurance. Même si vous pensez que le revenu de votre ménage est trop élevé, vous pourriez toujours avoir droit à une aide financière ou à des réductions de prix. Ça ne fait jamais de mal de demander.

Si vos symptômes sont légers, vous pouvez économiser sur les coûts avant même d’aller voir un médecin. Pour le psoriasis léger sur le visage ou d’autres parties sensibles du corps, par exemple, vous pouvez essayer des traitements en vente libre comme la pommade à l’hydrocortisone. C’est un sujet d’actualité relativement faible, mais il peut être assez fort. Les goudrons topiques peuvent être salissants et malodorants, mais ils peuvent aussi être efficaces si vous les utilisez. Le psoriasis du cuir chevelu est courant et les shampooings médicamenteux en vente libre peuvent y être utiles. De plus, prendre du soleil sur le psoriasis est un bon moyen de le traiter. On fait de la photothérapie au cabinet, et ça coûte cher. Mais le simple fait de passer du temps au soleil peut atténuer vos symptômes de psoriasis.