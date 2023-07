Réduire l’âge du consentement de 18 à 16 ans, la Haute Cour demande instamment au Centre

Le Gwalior Bench de la Haute Cour du Madhya Pradesh a demandé au gouvernement central de réduire l’âge des relations physiques consensuelles entre un homme et une femme de 18 à 16 ans.

Le banc à juge unique du juge Deepak Kumar Agarwal a fait cette remarque mardi lors de l’audition d’une requête déposée dans le cadre d’une affaire de viol signalée le 17 juillet 2020.

Le juge Agarwal entendait une requête déposée par Rahul Chandel Jatav pour annuler un FIR enregistré en vertu des sections pertinentes de l’IPC, de la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO) et de la loi informatique. Un procès en session était également en cours dans cette affaire.

« Cette Cour souhaite partager son expérience en tant que juge selon laquelle, avant les modifications de la CPI en vertu de l’article 375 de la CPI concernant l’âge de la procureure aux fins du consentement, qui était de 16 ans et ultérieurement renforcée par une modification jusqu’à 18 ans en raison de cette modification, le tissu de la société a été perturbée. De nos jours, chaque homme ou femme âgé d’environ 14 ans, en raison de la sensibilisation aux médias sociaux et de la connectivité Internet facilement accessible, atteint la puberté à un âge précoce », lit-on dans le jugement.

« De ce fait, les filles et les garçons sont attirés et ces attractions se traduisent par une relation physique avec consentement. Dans ces cas, les hommes ne sont pas du tout criminels. Ce n’est qu’une question d’âge lorsqu’ils entrent en contact avec une femme. et développer des relations physiques. C’est uniquement pour cette raison que les législateurs de l’IPC, lors de son entrée en vigueur, ont fixé l’âge des femmes à 16 ans, car ils étaient bien conscients des faits susmentionnés « , a-t-il ajouté.

Le jugement se lit en outre: « En général, les filles et les garçons de l’adolescence développent une amitié et par la suite, en raison de l’attirance, nouent des relations physiques. Mais, à cause de ce cavalier, le garçon est traité comme un criminel dans la société. Aujourd’hui, la plupart des affaires pénales, dans laquelle la procureure a moins de 18 ans, en raison de l’anomalie susmentionnée, l’injustice persiste avec les adolescents. Ainsi, je demande au gouvernement indien de réfléchir à la question de réduire l’âge de la procureure de 18 à 16 ans comme auparavant amendements afin que l’injustice soit réparée.

Selon le jugement, la plaignante a affirmé qu’elle avait l’habitude de suivre des cours d’entraînement auprès du requérant. Le 18 janvier, lorsqu’elle a atteint ses cours, personne d’autre n’était présent là-bas, a-t-elle dit, alléguant qu’elle était tombée inconsciente après s’être fait offrir du jus par lui. Par la suite, il l’a agressée sexuellement et a également réalisé une vidéo de l’acte, alléguait la plainte.

Il a eu une relation physique avec elle à plusieurs reprises en la menaçant de rendre la vidéo virale, a-t-elle affirmé.

La plaignante a appris qu’elle était enceinte en avril et en a informé Rahul, après quoi il lui a fait prendre un comprimé qui lui a causé une fausse couche. Rahul a visité sa maison plusieurs fois à travers le toit et a eu des relations physiques avec elle, lit-on dans le jugement.

En outre, la plaignante connaissait également Mukesh Chokotia, qui étudiait dans son école et était sa parente éloignée depuis quatre ans. En 2016, Mukesh a eu une relation physique avec elle à plusieurs reprises sous prétexte de mariage.

Le 16 juillet 2020, Mukesh est venue dans sa localité, lui a arraché son portable et l’a agressée avec un bâton. Il lui avait envoyé des photos sur le portable de sa sœur. Sur la base de sa plainte, une FIR a été enregistrée en vertu des articles pertinents de la loi IPC et POCSO, selon le jugement.

Le juge Agarwal a en outre ajouté : « Le FIR contesté ainsi que toutes les procédures consécutives découlant d’un crime enregistré contre le présent requérant au poste de police de Thatipur, pour les infractions punissables en vertu des articles 376 (2) (F) (n), 376 (3) , 315 de la CPI ainsi qu’en vertu de l’article 5 (L) (O) / 6 de la loi POCSO et 66 de la loi informatique ainsi que le procès en session pendant devant le 13e juge des sessions supplémentaires et la loi sur le juge spécial POCSO sont annulés.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)