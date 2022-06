Réduire la fracture raciale en AmériqueBuia

« Si vous voulez vraiment éradiquer le racisme, alors rappelez-vous : vous n’êtes pas ce corps. Et plus important encore, personne d’autre non plus. — Sivarama Swāmi.

À la suite du massacre de 10 résidents noirs dans la ville voisine de Buffalo, je suis d’accord avec ceux qui disent que “les pensées et les prières” sont largement insuffisantes. Pourtant, avec des démographes déclarant que les Américains blancs ne constitueront plus une majorité vers 2045, verrons-nous des adhérents déments au « vous ne nous remplacerez pas ! le lavage de cerveau effectue plus d’attaques ?

Considérez ce titre du journal de l’école de la Texas A&M University en 2019 : « La majorité blanche américaine disparaîtra bientôt pour toujours : les nationalistes blancs veulent que l’Amérique redevienne blanche. Mais cela n’arrivera jamais. L’Amérique est en passe de devenir majoritairement non blanche.

À première vue, cela semble assez inoffensif, mais les sentiments peuvent se répandre comme une traînée de poudre sur Internet. Il y a une ligne mince entre une haine justifiable de la suprématie blanche et la haine de tous les Blancs, mais certaines personnes ne se soucient pas de brouiller la distinction.

Ayant grandi dans ma Virginie natale, je savais que tous les Blancs n’étaient pas riches et racistes, mais je me demandais souvent ce que certains pieds nus vivant dans les creux des Appalaches pensaient en entendant qu’il faisait partie intégrante d’une caste privilégiée opprimant les Noirs et les Bruns. partout dans la plaine fruitée. Je me suis demandé si de telles proclamations n’avaient pas radicalisé ce gamin vers l’idéologie suprémaciste. Nous ne le saurons jamais.

Ce que nous savons, c’est que des expressions comme “personnes de couleur” approuvent le principe principal de l’idéologie de la suprématie blanche. Si une ascendance non blanche en fait une “de couleur”, alors la “blancheur” est présumée pure. Qu’il suffise de dire que nous n’avons rien eu d’approchant un leadership politique éclairé dans le domaine de la réduction de la fracture noir/blanc.

Le premier président métis américain a eu une occasion en or d’aborder la question en tant que personne qui a grandi avec un pied dans chaque communauté, mais a opté pour une identité noire monoraciale. Le président Obama a insisté sur le fait que puisque la société le considère ostensiblement comme noir, il doit donc s’identifier. Cela va à l’encontre de la vision mondiale croissante des Américains multiraciaux selon laquelle la façon dont on se voit est plus importante que la façon dont la société vous classe.

Il y a des années, après avoir réalisé que les systèmes de croyances abrahamiques ne répondaient pas à toutes mes questions, j’ai jeté mon regard sur les philosophies orientales. A savoir, l’éveil transcendant d’un esprit contemplatif n’oblige pas à s’interroger sur la genèse ou l’illégitimité des groupements raciaux mais sur la nature de l’âme, qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous ici, où allons-nous après la mort.

Le confessionnalisme organisationnel moderne, cependant, est trop politisé pour affirmer que l’âme est supérieure à la chair, pour affirmer que vous n’êtes pas votre corps et pour affirmer que la recherche de la raison pour laquelle nous avons pris ces formes est primordiale, et non pour dénoncer et perpétrer violence contre d’autres corps. Pourtant, nous pleurons Buffalo.

Le regretté poète et romancier métis Jean Toomer affirmait : « Je voudrais me libérer et nous libérer de toute la machinerie de l’hypnotisme verbal. Je suis simplement de la race humaine. Cette nouvelle race de personnes mixtes, qui se forme maintenant partout dans le monde mais surtout en Amérique, peut être le tournant pour le retour de l’humanité, maintenant divisée en races hostiles, à une race unifiée, à savoir la race humaine.

Cependant, la perspective multiraciale est rarement bien accueillie dans le discours public, même si plus d’Américains sont métissés qu’ils ne le savent ou ne le reconnaissent volontairement. Oui, nous avons fait un travail magnifique de promotion la diversitémais nous gardons la question de point en commun à bout de bras. Pourquoi?

Nous utilisons la race pour remédier aux préjugés raciaux, mais cela ne fait que renforcer la conscience raciale, perpétuant le concept de “l’autre” et les considérations de supériorité et infériorité.

Traverser le chemin de l’obsession raciale de notre pays à la reconnaissance de nos points communs avec toute l’humanité et à l’illumination spirituelle nécessite une honnête individuel l’auto-introspection, l’auto-analyse et un leadership éclairé – quelque chose qui manque cruellement.

Charles Byrd est un rédacteur d’opinion indépendant dans le Queens, à New York. Il est d’origine blanche, noire et autochtone. @ChasbyrdM

