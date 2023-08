Réductions sur l’insuline Amazon Pharmacy: comment fonctionnent les nouveaux coupons automatiques

Amazon a déclaré mardi que la fonction de coupon automatique pour sa pharmacie en ligne sera étendue à l’insuline, offrant aux personnes qui achètent en ligne un moyen de réduire le coût des médicaments vitaux.

Les médicaments fabriqués par plus de 15 marques d’insuline et de soins du diabète auront des coupons automatiquement appliqués via Amazon Pharmacy, selon le revendeur, y compris des sociétés telles que Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi, Dexcom et Insulet. Vous pouvez trouver des réductions sur les flacons, les stylos, les glucomètres en continu et plus encore, car les coupons des fabricants de médicaments participants seront automatiquement appliqués à la caisse afin que vous n’ayez pas à chercher.

Il existe cependant certaines restrictions. Si vous recevez des prestations de soins de santé d’un programme gouvernemental comme Medicaid ou Medicare, vous ne pouvez pas utiliser les coupons d’Amazon pour l’insuline, a déclaré la société. Vous ne pouvez pas non plus utiliser la fonction de coupon automatique avec RxPassle programme d’abonnement mensuel d’Amazon pour les membres Prime afin d’obtenir des médicaments génériques moins chers, ou avec le Avantage d’épargne Prime sur ordonnance.

L’insuline est un médicament nécessaire pour les millions d’Américains atteints de diabète. Le prix de l’insuline a été notoirement élevé et un obstacle à l’accès pour de nombreuses personnes. Cette année, le gouvernement fédéral a demandé une Plafond d’insuline de 35 $ pour certains Américains, et fabricants dont Novo Nordisk, Sanofi et Eli Lilly ont annoncé des baisses de prix. La Californie a annoncé un plan d’État pour fabriquer sa propre insuline moins chère.

Selon une étude de 2017 de l’American Diabetes Association, 1 $ sur 4 $ dépensé pour les soins de santé aux États-Unis provient d’une personne atteinte de diabète.

Comment utiliser le coupon pour trouver de l’insuline moins chère

Commencez par rechercher un médicament sur Pharmacie Amazone. Si votre médicament est admissible à un coupon de son fabricant, les détails du coupon seront souligné en vert.

Si vous êtes éligible pour le coupon (vous ne le serez pas si vous recevez une aide d’État ou fédérale, y compris les prestations de Medicare, Medicaid et Veterans Affairs, selon Amazon), le coupon sera automatiquement appliqué à la caisse. Vous n’avez pas besoin de joindre un code promotionnel ou de rechercher vous-même une réduction.

Vous devez avoir un compte Prime pour utiliser le service Amazon Pharmacy, contrairement au service d’abonnement aux médicaments génériques.

Amazone

Autres ressources pour les personnes atteintes de diabète

L’Association américaine du diabète a un page de ressources pour les personnes atteintes de diabète, y compris les coordonnées des principaux fabricants d’insuline si vous avez une question sur votre médicament. Les fabricants peuvent également avoir des programmes d’aide aux patients pour les patients éligibles qui n’ont pas les moyens de payer leurs médicaments.

Il existe également des services de programme disponibles pour aider les patients à trouver des ressources, comme le site sœur de CNET Healthline signaléy compris des organisations telles que Getinsulin.org et le Outil d’aide à la médecine.