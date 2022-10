Réductions pour la Journée internationale du café chez Burger King, IKEA et plus

Les amateurs de café se réjouissent.

Le premier jour d’octobre marque la Journée internationale du café – un jour férié créé par l’Organisation internationale du café en 2014 pour célébrer les amateurs de café du monde entier.

Des cappuccinos aux espressos, le café est la boisson la plus populaire aux États-Unis. En fait, les Américains consomment environ 491 millions de tasses par jour, selon Association nationale du café des États-Unis.

Si vous cherchez à économiser de l’argent sur votre tasse de café préférée, consultez ces entreprises pour un café gratuit ou à prix réduit pour les vacances. Bien que la Journée internationale du café soit le 1er octobre, certaines offres vont jusqu’au 5 octobre.

Au bon pain

Du 29 septembre au 1er octobre, les clients peuvent obtenir un petit café filtre pour 1 $.

Atlas Café Club

Jusqu’au 3 octobre, les clients peuvent utiliser le code “ATLASCOFFEEDAY22” pour obtenir un 12 oz gratuit. sachet de grains de café d’origine unique à l’achat d’un abonnement.

Burger King

Jusqu’au 2 octobre, “Avantages royaux” les membres peuvent obtenir un petit “BK Café Iced Coffee” gratuit avec un achat effectué entre 6h et 10h sur l’application BK ou en ligne.

Ikéa

IKEA propose un 20% de rabais sur toute sa gamme de café disponible sur le marché alimentaire suédois jusqu’au 4 octobre. De plus, le détaillant de meubles offre en permanence du café gratuit aux membres de son “programme familial IKEA”.

La Colombe

Le 1er octobre, La Colombe propose une achetez-en un, obtenez-en un à 50 % de réduction sur toutes les boîtes de 12 onces de grains de café dans ses cafés et en ligne.

Le café de Peet

Jusqu’au 2 octobre, les clients peuvent bénéficier d’une réduction de 20 % sur les grains de café et les dosettes K-cup dans les magasins Peet’s et sur son site Web. Les amateurs de café peuvent également bénéficier d’une réduction de 20% sur les achats en ligne en utilisant le code « CAFÉ » et livraison gratuite sur les commandes de Coffeebar jusqu’au 2 octobre.

Wendy’s

Les clients peuvent accrocher un café gratuit avec un achat effectué via l’application mobile Wendy’s jusqu’au 5 octobre.