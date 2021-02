Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a proposé une forte augmentation des dépenses en capital pour le prochain exercice à Rs 5,54 lakh crore, à partir de Rs 4,39 lakh crore au cours de l’exercice en cours le 1er février. pour les régimes bénéficiant aux castes répertoriées par tous les ministères, le budget 21-22 a augmenté de 50% par rapport à l’année dernière. Une somme de Rs 1,26,259,20 crore a été allouée pour la même chose en 2021-2022, ce qui note une augmentation de 51,65% par rapport à l’année dernière. Dans le cas de ST, 79 942 crores de roupies ont été affectés, ce qui représente également une augmentation considérable par rapport à l’année dernière.

Malgré une amélioration de l’allocation par rapport aux années précédentes, les militants SC / ST ont dénoncé les écarts du budget 2021-22 en ce qui concerne le bien-être des communautés. Selon un rapport intitulé « Analyse du budget des Dalit Adivasi 2021-22 » par la Campagne nationale sur les droits de l’homme des Dalits, le budget montre un écart considérable dans l’allocation des fonds par rapport à ce qui est prescrit par NITI Ayog.

Écart d’allocation

L’expert budgétaire des Dalit et Adivasi, Paul Divakar de l’Asia Dalit Rights Forum, a souligné qu’en dépit de l’augmentation, il y avait un «déficit d’allocation» distinct dans les fonds alloués aux SC et ST selon les directives de NITI AAyog. Selon ce dernier, l’attribution due aux SC est de Rs 161 260 crores tandis que pour ST, elle est de Rs 88 077 crores. Mais le budget 21-22 n’a alloué que Rs 1 26 259,20 crore pour SC et Rs 79 942 crore pour ST.

« Il y a un écart total dans l’allocation de Rs 1,12 863 Cr sous le budget SC et Rs 60 247 Cr sous ST Budget », souligne Divakar.

Divakar cite l’exemple de l’augmentation budgétaire du financement de l’éducation. Pour promouvoir l’éducation des étudiants dalits, le Centre a alloué 3 416 crores de roupies en 2021-22 au programme de bourses post-matricielles qui répond aux besoins de centaines d’étudiants dalits. Un total de Rs 35 534 crore a été affecté depuis plus de cinq ans.

En décembre 2020, le cabinet dirigé par le Premier ministre Narendra Modi a approuvé une proposition visant à investir 59048 crore Rs pour le programme de bourses post-matricielles et a également déclaré qu’il supporterait 60% des coûts (Rs 35534 crore)

« Si 35 534 crores de roupies avaient été alloués pour 5 ans, le budget aurait dû allouer 7 106 crores de roupies au programme cette année. Et pourtant, seuls 3 416 roupies ont été allouées, ce qui représente près de la moitié de ce que le Cabinet a approuvé il y a un mois », Divakar dit News18.

De plus, Divakar souligne que même dans les limites des fonds alloués, le budget 2021 n’a pas alloué suffisamment de fonds à des programmes ciblés pour les communautés opprimées. Les programmes ciblés sont ceux qui ont un impact direct sur la communauté par opposition aux programmes généraux comme l’ICDS, le PM Kisan Yojana et d’autres qui ne sont pas spécifiquement conçus pour aider la communauté SC et ST.

Sur le budget total alloué aux CS, seuls Rs 48 397 Cr (4,5%) ont été alloués aux programmes ciblés et pour les ST, 27 830 Cr (2,6%).

« En termes de programmes, la plupart des allocations sont soit de nature théorique, soit de nature générale et n’ont pas un grand impact sur l’amélioration de la vie des membres de la communauté », observe l’activiste.

Récupérateurs manuels, PWD négligé

L’un des secteurs sous-estimés sur lesquels les militants ont attiré l’attention est celui des femmes Dalit et Adivasi à petit budget.

Les allocations totales pour les femmes SC sont de Rs. 15116 Cr et ST femmes est Rs. 7205 Cr, ce qui représente respectivement 1,4% et 0,67% du total des régimes financés par le central et du secteur central éligibles.

« C’est terriblement moins comparé à l’ampleur des besoins des femmes dalits ou adivasi, qui sont marginalisées même parmi les marginalisées », a déclaré à News18 la secrétaire générale de la Campagne nationale pour les droits humains des Dalits (NCDHR), Beena Pallical. L’activiste a également souligné que seulement Rs 600 crore a été alloué pour la mise en œuvre de la loi PoA et de la loi PCR visant à prévenir les atrocités contre ST et SC. En outre, les transpersonnes SC et ST ont été complètement ratées, tandis que le budget pour le bien-être des personnes handicapées a également été considérablement réduit, passant de Rs 1325 crore en 2020-2021 à Rs 1.172 crore en 2021-2022.

Pourtant, un autre aspect dont le budget a été jugé insuffisant était l’allocation de fonds aux membres du SC / ST impliqués dans le nettoyage manuel. Par opposition à l’année dernière, le budget 21-11 a alloué Rs 100 crore pour un programme de travail indépendant pour la réhabilitation des charognards manuels, ce qui représente Rs 10 crore de moins que l’année dernière. Aucune allocation n’a été faite pour la bourse pré-matricielle pour les enfants charognards manuels, par opposition au crore de Rs 25 qui a été affecté à la même chose en 20-21.

« Le budget reflète le manque d’inclusivité et l’intention d’aider à améliorer la vie des membres des communautés SC et ST », a déclaré Pallical, ajoutant que le manque de représentation ou de consultation SC / ST dans la création du budget était une des principales causes du problème.