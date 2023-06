Réductions de CO2 contre argent : les pourparlers sur le climat sont bloqués par l’impasse

La pression pour accélérer les réductions de la pollution par le carbone a été reléguée au second plan lors des pourparlers sur le climat de l’ONU qui se sont terminés jeudi soir.

Les économies émergentes, dont la Chine, ont exigé que les riches augmentent considérablement le financement climatique.

L’impasse à Bonn n’augure rien de bon pour la COP28, selon certains.

L’impasse de 10 jours de négociations techniques à Bonn a entravé les progrès sur une série de questions, notamment comment minimiser les coûts sociaux de la transition vers une énergie propre, comment quantifier les besoins d’adaptation des pays et comment aider les économies déjà dévastées par le climat. -météo extrême amplifiée.

Cela met encore plus de pression sur le sommet climatique COP28 aux Émirats arabes unis riches en pétrole en décembre. Là, près de 200 nations examineront un « bilan mondial » de la distance parcourue par le monde par rapport à l’objectif du traité de Paris sur le climat de plafonner le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Selon les politiques actuelles, la planète se réchauffera presque deux fois plus d’ici 2100, selon le groupe consultatif sur les sciences du climat de l’ONU.

« Le changement climatique n’est pas une question Nord contre Sud », a déclaré le chef de l’ONU pour le climat, Simon Stiell, lors de la séance plénière de clôture jeudi.

« Il s’agit d’un raz-de-marée qui ne fait pas de discrimination. La seule façon d’éviter d’être avalé par lui est d’investir dans l’action climatique. »

Un bras de fer de longue date aux pourparlers sur le climat de l’ONU oppose l’Union européenne à un puissant bloc de négociation : les pays en développement partageant les mêmes idées (LMDC), qui comprend la Chine, l’Inde et l’Arabie saoudite.

L’UE, ainsi que certaines des nations les plus pauvres et les plus vulnérables au climat du monde, demandent un calendrier accéléré pour réduire les gaz à effet de serre et souhaitent que le forum des Nations Unies fondé sur le consensus appelle à l’élimination progressive des combustibles fossiles.

Mais leur volonté de réductions plus ambitieuses est sapée par le fossé béant entre les sommes d’argent relativement faibles mobilisées par les pays riches historiquement responsables du réchauffement climatique et les milliers de milliards nécessaires aux pays en développement pour verdir leurs économies et faire face aux impacts climatiques existants, ou « perte et des dégâts ».

De milliards à billions

« Les difficultés à faire des progrès substantiels sur les pertes et dommages reflètent la réticence des pays développés à s’engager réellement », a déclaré jeudi le négociateur en chef de Cuba, s’exprimant au nom du bloc de négociation G77 + Chine, qui comprend 134 pays et 80% des La population mondiale.

La confiance dans les États-Unis, le Canada, l’Europe, le Japon et d’autres pays riches a été encore plus ébranlée par le non-respect d’une promesse faite pour la première fois en 2009 de fournir au monde en développement 100 milliards de dollars par an d’ici 2020.

« Nous respectons nos engagements en matière de financement climatique », a insisté un délégué de l’Union européenne, pointant un rapport rédigé conjointement par le Canada et l’Allemagne selon lequel la promesse de 100 milliards de dollars serait finalement tenue en 2023.

Plus crucial encore, selon les pays riches, il faudra puiser dans le financement privé qui peut mobiliser des milliards en billions.

Cet objectif sera au centre des préoccupations la semaine prochaine à Paris lors du Sommet pour un nouveau pacte de financement mondial, organisé par le président français Emmanuel Macron.

« Occasion manquée »

Plus largement, l’accélération de l’action dominera un sommet sur le climat en septembre à New York organisé par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, qui a dénoncé jeudi l’absence de progrès à ce jour.

« Les pays sont loin d’être sur la bonne voie », a-t-il déclaré. « Je vois un manque d’ambition ; un manque de confiance ; un manque de soutien ; un manque de coopération. »

Guterres a également visé ce qu’il a appelé « le cœur pollué de la crise climatique : l’industrie des combustibles fossiles ».

« Regardons les faits en face », a-t-il déclaré. « Le problème n’est pas simplement les émissions de combustibles fossiles. Ce sont les combustibles fossiles, point final. »

Les paroles du chef de l’ONU étaient en contradiction flagrante avec celles du président assiégé de la COP28 – et chef de la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi – Sultan al-Jaber, qui a suggéré le mois dernier que les émissions de combustibles fossiles pourraient être réduites grâce aux technologies de capture du carbone.

Lors d’une escale aux pourparlers de Bonn, il a cependant déclaré pour la première fois que la « réduction progressive » des combustibles fossiles était « inévitable ».

Mais al-Jaber n’a pas défini de feuille de route ni ses attentes pour la COP28.

« Il est temps de passer du mode écoute au mode action », a déclaré Alden Meyer, analyste principal au groupe de réflexion sur la politique climatique E3G. « C’était un peu une occasion manquée de ne pas le faire ici. »

L’impasse à Bonn n’augure rien de bon pour la COP28, ont dit d’autres.

« L’écart entre la performance politique de Bonn et la dure réalité climatique semble déjà absurde », a déclaré Li Shuo, conseiller principal en politique mondiale chez Greenpeace East Asia.

« Les impacts climatiques ne restent plus sur le papier. Les gens le ressentent et en souffrent maintenant. »