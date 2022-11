Réduction du nombre d’appartements à Rock Run à Joliet – Shaw Local

Le conseil municipal de Joliet devrait voter mardi sur un plan révisé pour les appartements Rock Run Crossings qui a été réduit à 570 unités.

C’est en baisse par rapport aux 760 appartements que Cullinan Properties voulait construire.

Le promoteur a réduit le nombre d’appartements au milieu de l’opposition des responsables du district scolaire de Troy et des résidents d’un lotissement voisin. Mais la proposition révisée sur 31 acres dépasserait toujours la norme de densité de la ville de 10 unités par acre.

Le personnel municipal recommande l’approbation du plan Cullinan.

“La densité accrue demandée est considérée comme nécessaire et souhaitable pour générer une masse critique locale suffisante pour soutenir les différentes composantes du développement à usage mixte”, a déclaré le personnel dans une note au conseil sur la proposition de Cullinan.

Les appartements font partie d’un projet de 309 acres conçu pour apporter des commerces de détail, des restaurants, des hôtels, des lieux de divertissement, des bureaux et d’autres utilisations à l’emplacement au carrefour des autoroutes 55 et 80. Hollywood Casino a annoncé qu’il prévoyait de déménager sur le placer. La ville a émis 103 millions de dollars en obligations pour financer les infrastructures du projet, et les obligations doivent être remboursées par les recettes fiscales générées par le développement.

Ces recettes fiscales comprennent un district de financement par augmentation fiscale, qui utiliserait l’augmentation des recettes fiscales foncières provenant du développement pour payer les infrastructures.

Mais les responsables de l’école de Troy se sont opposés à la taille de la proposition d’appartement, soulignant le nombre d’étudiants que les appartements produiraient tandis que le district TIF gèlerait tout revenu d’impôt foncier pour les écoles pendant 23 ans.