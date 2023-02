Réduction de moins de 4,25% de la hausse d’impôt proposée pour les propriétaires de Peachland

Le conseil de Peachland envisagera une augmentation de 4,24 % de la taxe foncière pour les résidents.

Sur la base d’une valeur d’évaluation en Colombie-Britannique d’une maison unifamiliale typique à 890 000 $, l’augmentation équivaut à 62,61 $ pour 2023.

L’évaluation de la Colombie-Britannique est en hausse par rapport à 820 000 $ en 2022, soit une hausse de 9 %.

Les dépenses totales du district pour 2023 s’élèvent à 14 762 731 $, contre 13 813 928 $ en 2022. Les contributions du fonds de réserve au budget 2023 s’élèvent à 839,50 $, ce qui est en baisse par rapport au chiffre de 2022 de 955 296 $.

Le Conseil examinera également plusieurs demandes de fonds d’immobilisations prioritaires, dont 920 000 $ pour acheter le terrain au 4223, avenue San Clemente pour une nouvelle caserne de pompiers, 150 000 $ pour la conception de la construction de la caserne de pompiers, 300 000 $ pour l’équipement de plongée sous-marine pour le service d’incendie et 550 000 $ pour l’assainissement des routes.

Le Conseil examinera l’augmentation des taxes et le budget lors de sa réunion régulière du 7 février.

