Réduction de la peine de Valence pour les abus racistes de Vinicius Jr

La punition de Valence pour les abus racistes de ses supporters envers l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a été réduite vendredi après que l’équipe de la Liga a fait appel contre elle.

L’équipe espagnole doit fermer la tribune sud de son stade de Mestalla pour trois matches à domicile au lieu de l’interdiction de cinq matches initialement fixée mercredi par le comité de la concurrence de la fédération espagnole de football.

L’amende a également été réduite de 45 000 euros à 27 000 euros (29 000 $) par le comité d’appel de la fédération.

Valence accueille l’Espanyol dimanche en Liga dans un match vital avec les deux équipes aux prises avec la relégation, dans lequel la tribune sera fermée.

Trois supporters de Valence ont été arrêtés après que l’ailier brésilien de 22 ans a été maltraité dimanche dernier lors de la victoire 1-0 de Los Che contre Madrid.

Des stars du sport et d’autres personnalités du monde entier ont offert leur soutien à Vinicius ces jours-ci, dont beaucoup dans son pays natal, le Brésil.

Vinícius Jr’s a déclenché un débat houleux en Espagne sur la tolérance au racisme dans une société qui se diversifie rapidement sur et en dehors du terrain.

Depuis le début de la saison en août, l’ailier du Real Madrid a subi des abus racistes de la part des supporters d’au moins cinq équipes rivales, notamment la pendaison d’une effigie représentant le joueur noir à un pont par un groupe de supporters de l’Atletico Madrid en janvier.

« Le racisme est normal en Liga », a déclaré Vinícius à propos de la meilleure ligue de football espagnol sur Instagram et Twitter après avoir été la cible de chants de singes de fans de Valence lors d’un match dimanche. « La compétition pense que c’est normal, tout comme la fédération, et les adversaires l’encouragent. »

Grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, Vinícius a dénoncé à plusieurs reprises les attitudes racistes qui, selon lui, prévalent dans un pays du sud de l’Europe où un tiers des enfants sont désormais nés de parents étrangers, la majorité d’Amérique latine et d’Afrique, et où la société dans son ensemble devient de plus en plus racialement diversifié.

Avec la coopération de Valence, la police a arrêté dimanche trois personnes soupçonnées de crime de haine pour leurs allégations d’abus contre le Brésilien, toutes bannies à vie du stade. Le club a déclaré que c’était la peine maximale qu’il pouvait imposer.

« Punir les supporters qui n’ont pas été impliqués dans ces incidents lamentables est une mesure complètement disproportionnée, injuste et sans précédent », a déclaré Valence. « Nous nous battrons jusqu’au bout. »

Les trois personnes ont parlé à la police et ont été libérées alors que l’enquête à leur encontre se poursuit. Quatre autres personnes ont été arrêtées à Madrid après avoir été accusées d’avoir suspendu une effigie de Vinícius sur un pont routier en janvier. Ils sont censés témoigner devant un juge qui décidera ensuite s’il convient de poursuivre l’affaire.

Les fans ont déjà été condamnés à une amende et interdits pour des attaques contre Vinícius, mais jusqu’à présent, personne en Espagne n’a jamais été jugé pour abus racial sur un joueur.

L’Espagne a créé une loi spécifique contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport en 2007, et depuis lors, une commission anti-violence composée de plusieurs entités est chargée de surveiller et de dénoncer les cas susceptibles d’enfreindre la loi.

Mais la loi stipule que tous les cas de racisme ne peuvent pas être punis pénalement, seulement ceux dans lesquels il y a un élément supplémentaire affectant la victime. La plupart des cas, y compris de nombreux cas similaires à ceux impliquant les supporters de Valence, finissent par tomber dans une catégorie dans laquelle la sanction ne comprend que des amendes et des interdictions de stades.

(Avec les contributions des agences)