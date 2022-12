Réduction de caution refusée pour un homme accusé de deux surdoses mortelles d’héroïne à Harvard – Shaw Local

Un juge du comté de McHenry a rejeté mercredi une requête visant à réduire une caution de 250 000 $ d’un homme qui, selon la police, a livré des doses mortelles d’héroïne qui ont tué deux hommes à Harvard en août.

Raynardo O. Gonzalez, du bloc 2600 de l’avenue Thatcher à River Grove, est accusé de deux chefs d’homicide induit par la drogue, crimes de classe X, selon la plainte pénale déposée au palais de justice du comté de McHenry.

S’il est reconnu coupable de chaque crime de classe X, il pourrait être condamné à une peine comprise entre six et 30 ans pour chaque accusation. Les mandats devraient être purgés consécutivement.

Gonzalez, arrêté plus tôt ce mois-ci dans le comté de Cook, est accusé d’avoir livré de l’héroïne le 27 août ou vers cette date à Nicholas Torres, 47 ans, et Jason D. Schultz, 50 ans, tous deux de Harvard, selon les archives judiciaires.

Les hommes étaient des voisins, selon la police et une requête pour obliger la divulgation de la source des fonds a été plaidée mercredi par les procureurs s’opposant à la requête de la défense pour la réduction de la caution.

Dans leur requête, les procureurs ont écrit que les messages Facebook montrent que Torres et Schultz s’étaient arrangés pour que Torres « obtienne de la drogue pour eux deux ».

“Les dossiers ont montré que Torres s’était arrangé pour acheter de la drogue avec un” Ray Gonzalez “”, a écrit le procureur adjoint de l’État, Ken Hudson, dans la requête.

Les membres de la famille de Torres connaissent Gonzalez et un membre de la famille l’a identifié, indique la motion.

Le 28 août, Torres a été retrouvé inconscient dans son appartement du bloc 500 de Howard Street et emmené à l’hôpital où il est décédé quelques jours plus tard. Selon la requête, sa mort a été jugée comme étant le résultat d’une toxicité à l’héroïne.

Le même jour, Schultz a été retrouvé mort dans son appartement également dans le bloc 500 de Howard Street. Selon la requête, sa mort a été jugée causée par les effets combinés de l’éthanol et de l’héroïne.

Gonzalez a été accusé dans le comté de Cook en 2018 de fabrication et de livraison d’héroïne et il a finalement plaidé coupable de possession d’une substance contrôlée et a été condamné à trois ans de prison, selon la requête.

Les procureurs ont déclaré qu’il y avait une “cause raisonnable” de croire que tous les fonds versés pour sa caution proviendraient du trafic de stupéfiants ou d’une autre source illégale.

Gonzalez doit revenir devant le tribunal pour une audience préliminaire le 6 janvier. Pour être libéré de la prison du comté de McHenry, il devrait déposer 25 000 $.

Son avocat n’a pas pu être joint pour commenter.