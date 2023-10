Redsteeze abandonne POTUS pour avoir publié un communiqué de presse sur les otages américains en Israël – Twitchy

Au cas où vous l’auriez manqué, la Maison Blanche a mis le cap aujourd’hui avant midi. Ce n’est pas comme s’il se passait quelque chose d’important dans le monde impliquant les Américains ou l’un de nos plus proches alliés, alors pourquoi pas ?

Au lieu de passer devant la caméra et de s’adresser directement au peuple américain, à la communauté juive dévastée par les violentes attaques terroristes en Israël et au monde qui nous regarde, le président Biden a publié un communiqué de presse sur les Américains touchés et tués par la guerre en Israël.

Un communiqué de presse.

BOÎTE DE RÉCEPTION : Déclaration du président Joe Biden sur les citoyens américains touchés en Israël pic.twitter.com/f37nJ4c0jD – Ben Jacobs (@Bencjacobs) 9 octobre 2023

Le communiqué de presse dit :

C’est déchirant. Ces familles ont été déchirées par une haine et une violence inexcusables. Nous savons également que des citoyens américains sont toujours portés disparus et nous travaillons avec les responsables israéliens pour obtenir plus d’informations sur leur sort. Mes pensées vont à toutes les familles touchées par les horribles événements de ces derniers jours. La douleur endurée par ces familles, l’énormité de leur perte et l’agonie de ceux qui attendent toujours des informations sont inimaginables. La sécurité des citoyens américains, que ce soit dans le pays ou à l’étranger, est ma priorité absolue en tant que président. Bien que nous cherchions encore à le confirmer, nous pensons qu’il est probable que des citoyens américains figurent parmi les personnes détenues par le Hamas. J’ai demandé à mon équipe de travailler avec leurs homologues israéliens sur tous les aspects de la crise des otages, y compris le partage de renseignements et le déploiement d’experts de tout le gouvernement américain pour consulter et conseiller leurs homologues israéliens sur les efforts de récupération des otages. Pour les citoyens américains qui se trouvent actuellement en Israël, le Département d’État fournit une assistance consulaire ainsi que des alertes de sécurité mises à jour. Pour ceux qui souhaitent partir, des vols commerciaux et des options terrestres sont toujours disponibles. Veuillez également prendre des précautions raisonnables dans les jours à venir et suivre les directives des autorités locales. Il ne s’agit pas d’une tragédie lointaine. Les liens entre Israël et les États-Unis sont profonds. C’est personnel pour tant de familles américaines qui ressentent la douleur de cette attaque ainsi que les cicatrices infligées par des millénaires d’antisémitisme et de persécution du peuple juif. Dans les villes du pays, les services de police ont renforcé la sécurité autour des centres de la vie juive, et le Département de la Sécurité intérieure, le Bureau fédéral d’enquête et d’autres partenaires chargés de l’application des lois fédérales surveillent de près toute menace intérieure liée à l’horrible attentat terroriste. attaques en Israël. En ce moment de chagrin, le peuple américain se tient aux côtés des Israéliens. Nous nous souvenons de la douleur d’être attaqués par des terroristes dans notre pays, et les Américains de tout le pays sont unis contre ces actes pervers qui ont une fois de plus coûté des vies américaines innocentes. C’est un scandale. Et nous continuerons de montrer au monde que le peuple américain est inébranlable dans sa détermination à s’opposer au terrorisme sous toutes ses formes. Les États-Unis et l’État d’Israël sont des partenaires inséparables, et j’ai réaffirmé au Premier ministre Netanyahu lors de notre entretien hier que les États-Unis continueront de veiller à ce qu’Israël ait ce dont il a besoin pour se défendre et défendre son peuple.

Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un leader. Voici ce que nous obtenons. Peu importe ce que c’est.

Redsteeze n’en avait rien à faire et a laissé tomber Biden pour ce manquement au devoir :

Un communiqué de presse. https://t.co/s5q4kGYa3Z – Stephen L. Miller (@redsteeze) 9 octobre 2023

Miller poursuit :

Comme je l’ai dit, il s’agit d’une administration de brèves déclarations devant la caméra, pas de questions, pas de conférences de presse et seulement des communiqués de presse, car ils savent qu’il a 80 ans et qu’il ne peut pas faire ce travail, probablement à cause de son acuité mentale. – Stephen L. Miller (@redsteeze) 9 octobre 2023

C’est sa boutique de communication sur TwitterX qui voit le coup noir et dit « nous devrions écrire quelque chose et le publier » – Stephen L. Miller (@redsteeze) 9 octobre 2023

L’empathie du président ne permet pas de s’adresser à des Américains morts et à des otages. – Stephen L. Miller (@redsteeze) 9 octobre 2023

Bien sûr, Miller n’était pas le seul à remarquer à quel point c’était pathétique :

Une note de bas de page pour que le KJP dise demain que l’administration Biden a informé l’Amérique des attaques contre Israël. https://t.co/lypJEHcr0m – Brett de Los Angeles (@ItsBrettFromLA) 9 octobre 2023

Le point de presse de demain devrait être intéressant.

Ouah! N’importe quel autre président serait devant une caméra et parlerait de projets visant à aider Israël. Il a peur de perdre sa base d’extrême gauche qui se range du côté des terroristes du Hamas. @POTUS @Joe Biden https://t.co/wG5ObtYOm6 –Donna (@DMLrad) 9 octobre 2023

Comme nous l’avons dit, nous avons besoin d’un leader. Nous n’en avons pas.

C’est ainsi que se résume toute la présidence Biden : concentrée ailleurs.

Biden devrait s’adresser à la nation à la télévision, etc… Au lieu de cela, nous recevons une déclaration tapée par un membre du personnel et envoyée par courrier électronique à la presse. https://t.co/OjElQmUPZj –Henry Rodgers (@henryrodgersdc) 9 octobre 2023

Cela a l’air si mauvais, parce que c’est le cas.

Correct. Et voici le problème… C’est en grande partie de l’optique, mais l’optique compte

Les ennemis recherchent la faiblesse, et les États-Unis expriment largement leur faiblesse en ce moment. https://t.co/tx7gebgei3 – Pradheep J. Shanker (@Neoavatara) 9 octobre 2023

Biden est horrible, mais ne le décrivez pas comme une sorte d’aberration épouvantable. Il est dément et faible, mais il est du Parti Démocrate. Il n’y a AUCUNE lumière du jour entre lui et eux. C’est leur candidat pour 2024. Ne parlez jamais de Biden de manière isolée. Il est Les Démocrates. https://t.co/f8YCSACajk — Nan « Dites non aux déprogrammeurs » Hayworth, MD (@NanHayworth) 9 octobre 2023

Bingo. Et quand on voit ce que disent les autres démocrates à propos d’Israël, cela les fait paraître encore pire, si c’est possible.

« Mon fils a perdu la vie dans la bande de Gaza. Je suis sérieux. » https://t.co/oQEn23gX4n – Craig Ray (@caustinray72) 9 octobre 2023

Finalement, cela reviendra dans l’un des discours de Biden. C’est probablement la raison pour laquelle ils publient des communiqués de presse sur des questions internationales sérieuses.

Une image vaut mieux que mille mots. Un bureau vide et des mots vides.

