Le joueur de premier but des Cincinnati Reds, Joey Votto, est retourné au camp dimanche après s’être assis avec COVID-19, mais quand il pourrait être en mesure de jouer à nouveau est encore incertain.

Votto, 37 ans, a quitté le camp après un test positif le 10 mars et est isolé depuis. Après avoir été éliminé par la Major League Baseball, il était de retour au complexe d’entraînement de printemps des Reds à Goodyear, en Arizona, mais restera sur la liste des blessés jusqu’à ce qu’il soit à nouveau en forme.

Je me sens bien », a déclaré le joueur étoile à six reprises. Je suis content d’être de retour et j’ai hâte de mettre l’uniforme et de rejoindre l’équipe. Jouer au ballon me manque, faire partie du groupe me manque.

Votto, qui a refusé de parler de son expérience avec le virus, ne pouvait pas dire combien de temps il lui faudrait pour être prêt à jouer ou s’il sera dans l’alignement lorsque les Reds ouvriront la saison le 1er avril contre les St.Louis. Les cardinaux.

Avant le test positif, il a disputé quatre matchs d’entraînement printanier, remportant 4 contre 9 au marbre. La saison dernière, il a frappé .226 en 54 matchs, avec 11 circuits et 22 points produits.

Je suis impatient de me sentir vif avec la chauve-souris, bien sûr, de me sentir dangereux, comme je l’ai déjà mentionné, et de m’assurer que je suis en bonne santé et fort et capable de jouer aussi souvent que possible, a-t-il déclaré. C’est le but, et j’avais l’impression d’avancer dans cette direction, je dois donc y aller et au-delà.

Cincinnati compte sur Votto pour continuer la résurgence du succès au plateau qu’il a montré à la fin de la saison dernière.

Il a vraiment eu un bon camp jusqu’à ce qu’il manque le temps, a déclaré le directeur général Nick Krall. Nous étions donc ravis de le revoir, et cela ne fait qu’ajouter une autre menace offensive à notre alignement.

___

