La pénurie d’eau est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Dans divers rapports des dernières décennies d’organismes nationaux et internationaux, l’Inde a constaté une diminution continue de diverses ressources en eau souterraine et de surface. Le gouvernement et les agences internationales ont activement essayé de trouver diverses façons d’atténuer ce problème très grave. Alors que de nombreuses techniques de préservation de l’eau partout dans le monde dépendent de bonnes infrastructures et d’un soutien gouvernemental, les communautés rurales de certaines des zones les plus sujettes à la sécheresse ont montré au monde qu’il a également besoin d’efforts communautaires et de respect des ressources naturelles.

Voici quelques communautés en Inde qui ont étanché la soif de leur peuple à l’aide de systèmes traditionnels:

1. Raviver les étangs – Bundelkhand

Leader communautaire du village de Chaudhary Kheda, Ganga Rajput a mobilisé des femmes de sa région pour faire revivre un étang qui a été construit dans les temps anciens, sous le règne des rois Chandela. La communauté souffre profondément dans la région sujette à la sécheresse. Elle a formulé Jal Saheli (amies de l’eau) et elles travaillent sur la récolte (collecte de l’eau de pluie dans l’étang pendant la mousson) et les techniques de préservation.

2. Gestion des bassins versants – Ahmad Nagar

C’était l’une des régions du Maharashtra les plus touchées par la sécheresse dans les années 1990. Les membres de la communauté ont réfléchi et la meilleure solution s’est avérée être quelque chose de naturellement disponible dans leur géographie. En raison de leur pente, ils pourraient entretenir et créer des bassins versants qui collecteraient l’eau pendant les moussons et garderaient les villageois sans soif le reste de l’année.

3. Récolte sur les toits – Nord-est de l’Inde

Les états verdoyants de Meghalaya, Nagaland et Tripura ont de nombreux ruisseaux d’eau claire et minéralisée. Cependant, la plupart des communautés tribales ont dû se déplacer vers le bas à la recherche d’eau autour de leurs colonies. Dans ces tribus, les femmes ont mené une initiative de collecte des eaux de pluie, ce qui est très abondant dans cette région.

4. Ruza – Mizoram

Cette méthode traditionnelle de collecte de l’eau de pluie est utilisée dans le Mizoram, spécifiquement pour l’agriculture. Comme ils sont une région vallonnée, l’eau glisse rapidement sur la colline et ils ne peuvent pas l’utiliser. Ainsi, ils utilisent des bassins versants entre les pentes vallonnées pour stocker l’eau, puis utilisent des tuyaux en bambou pour la transporter vers leurs fermes.

5. Chowka – Laporiya

Dans l’un des états les plus secs du pays, le Rajasthan, il y a un petit village qui n’est plus affecté par la sécheresse qui sévit dans son état. Environ 350 familles du village travaillent depuis 30 ans pour créer Chowka, un système de petites fosses rectangulaires en pente, interconnectées, de neuf pouces de profondeur et construites dans des pâturages. Ils ont tellement d’eau maintenant qu’ils la partagent même avec plus de dix villages voisins.