Une vue aérienne de Hacendita Cafubá, sur la rive nord de Piratininga, une lagune du sud-est du Brésil, lorsque des étangs servant de déversoir et de collecte des sédiments d’eau polluée étaient construits et des jardins filtrants qui nettoient l’eau de la rivière Cafubá avant de se déverser. ses eaux étaient en train d’être déversées dans la lagune. CRÉDIT : Alex Ramos / Gouvernement municipal de Niterói

NITERÍI, Brésil, 20 oct (IPS) – Les maisons avec balcons donnant sur la rue ou sur les collines environnantes, lorsqu’elles ne sont pas cachées derrière de hauts murs, reflètent un quartier où les gens vivent au bord d’une lagune mais rejettent le paysage qu’elle offre .

Piratininga, une lagune côtière de 2,87 kilomètres carrés située dans la partie sud de la ville brésilienne de Niterói, a commencé à changer après plusieurs décennies de croissance urbaine incontrôlée et sans souci de l’environnement naturel, dans ce qui est devenu un quartier de 16 000 habitants.

Les déchets, l’eau polluée, les débris de construction et les mauvaises odeurs nuisent au paysage et à la qualité de vie recherchée lorsqu’on choisit une lagune et des collines verdoyantes comme lieu de construction d’une résidence à l’année ou pour le week-end.

Les boues accumulées au fond de la lagune ont une épaisseur moyenne de 1,6 mètre, résultant à la fois de la pollution et de la sédimentation naturelle.

« C’est ce qui explique ces maisons qui tournent le dos à la lagune », a expliqué Dionê Castro, coordinateur du programme Région océanique durable (PRO Sostenible) de la municipalité de Niterói, une municipalité de 482 000 habitants séparée de la ville de Rio de Janeiro. seulement par la baie de Guanabara.

Oceânica est l’une des cinq zones administratives de la commune, appelées localement régions, qui comprend 11 quartiers dans la partie sud, sur la côte de la haute mer, contrairement à d’autres sur les rives de la baie ou dans les zones intérieures sans plages. Avec deux lagunes et une bonne partie de la forêt atlantique encore préservée, la région se distingue par sa nature.

PRO Sostenible, fondée en 2014, vise à restaurer les systèmes environnementaux et à assurer une urbanisation meilleure et plus durable dans la région. Ses actions s’appuient sur une approche systémique et des solutions fondées sur la nature.

Dionê Castro est responsable du programme Région océanique durable de la municipalité de Niterói, au bord de la lagune de Piratininga, dans le sud-est du Brésil. Les jardins et les jetées s’avançant dans la lagune ont remplacé les décharges, les eaux polluées et les débris de construction qui avaient conduit les habitants locaux à rejeter le paysage et à construire des maisons « dos à la lagune ». CRÉDIT : Mario Osava / IPS

Assainissement naturel de l’eau

Le projet phare du programme est le parc Orla Piratininga Alfredo Sirkis, qui rend hommage à un leader du mouvement environnemental, ancien législateur national et ancien président du Parti vert, ainsi que journaliste et écrivain, décédé en 2020.

Le parc, connu sous son acronyme POP, a pour mission de récupérer et de protéger les écosystèmes associés à la lagune de Piratininga, en plus de favoriser un sentiment d’appartenance à l’environnement et à ses environs. C’est pour cette raison que la participation des habitants à toutes les étapes du projet a été et continue d’être un principe fondamental.

Il comprend une superficie de 680 000 mètres carrés, la plus grande du Brésil en matière de projets de solutions basées sur la nature, avec 10,6 kilomètres de pistes cyclables, 17 zones de loisirs et un centre écoculturel de 2 800 mètres carrés.

Pour rapprocher les habitants et les visiteurs de l’environnement local, il est prévu de réaliser trois belvédères de trois étages – dont deux déjà construits – et des jetées donnant sur la lagune, dont une partie pourra être utilisée pour la pêche, car le poisson est encore habitent la lagune malgré la pollution des dernières décennies.

La première section, connue sous le nom d’Haciendita Cafubá, a été inaugurée le 17 juin, avec un système de filtration de l’eau de la rivière Cafubá, l’une des trois qui se jettent dans la lagune, un belvédère, des jetées, une piste cyclable et même une crèche pour crocodiles nouveau-nés dans une zone clôturée spéciale.

Vue d’étangs et, en arrière-plan, de jardins filtrants après leur inauguration en juin 2023. Des collines couvertes de végétation indigène entourent la lagune de Piratininga et le quartier qui s’est développé autour d’elle pendant un demi-siècle et compte aujourd’hui 16 000 habitants, à Niterói, une ville voisine de Rio de Janeiro, dans le sud-est du Brésil. CRÉDIT : Mario Osava / IPS

« Je suis allé voir si je pouvais trouver les crocodiles, mon fils m’a fait marcher dans la rue, il adore les animaux… Je n’aurais jamais pensé voir ce que j’ai vu… Je suis allé au début de l’Haciendita, j’ai vu des poissons où il n’y avait rien de vivant auparavant, j’ai vu des fleurs là où il n’y avait que de la boue, j’ai vu la vie où la nature était déjà morte sans aucun espoir. Félicitations de nous avoir tolérés, cette communauté est dure. »

C’est le témoignage d’un habitant, adressé au responsable de PRO Sostenible. Le parc a accueilli de nombreux visiteurs dès avant son inauguration, attirés par la flore et la faune disparues depuis longtemps des rives de la lagune.

La technologie utilisée pour nettoyer les eaux est connue dans le monde entier mais n’a pas été largement utilisée au Brésil. Il repose sur des jardins filtrants, dans lesquels des couches de graviers et de substrats perméables servent de base aux macrophytes, plantes aquatiques qui vivent dans les zones inondées et sont visibles en surface.

Les plantes filtrent l’eau selon un processus qui ne nécessite aucun apport chimique.

Un déversoir spécial reçoit les eaux du Cafubá, qui les conduit et les contrôle pour donner une plus grande efficacité au bassin suivant, le bassin de sédimentation, première étape dans le nettoyage des eaux polluées en réduisant les matières solides produites par l’érosion et les déchets jetés dans le lit de la rivière. .

Après les bassins de sédimentation, l’eau traverse trois jardins filtrants avant de se jeter dans la lagune.

Les biologistes et gestionnaires de l’environnement Heloisa Osanai et Andrea Maia sont photographiés au point de vue de l’île Tibau, à l’extrémité ouest de la lagune de Piratininga, dans le sud-est du Brésil. La végétation, dominée par l’arbre à céruse exotique et envahissant, est progressivement remplacée par des espèces locales dans le cadre du processus de restauration et de nettoyage. CRÉDIT : Mario Osava / IPS

Usinefiltres

Douze espèces de macrophytes sont utilisées dans le processus de filtration, mais la variété a été réduite en raison de difficultés d’entretien. « Nous utilisons uniquement des espèces brésiliennes, et aucune espèce exogène », a déclaré Heloisa Osanai, biologiste spécialisée dans la gestion environnementale et l’une des 17 employées de PRO Sostenible.

Les exemples incluent la laitue d’eau et les nénuphars à fleurs orange.

« L’un des effets du traitement de l’eau est la réduction des moustiques, ce qui est important pour les résidents locaux, qui brûlaient la végétation sèche pour tenter de chasser les insectes. Les gens ne font plus de feux de joie le soir. Les jardins filtrants attirent des libellules qui mangent les moustiques », a déclaré Osanai.

Dans la plus grande rivière Jacaré, 11 jardins filtrants ont été créés, qui fonctionnent en séquence et dont la taille a été conçue pour une plus grande efficacité, a déclaré Andrea Maia, un autre biologiste et responsable environnemental de l’équipe.

Les jardins filtrants embellissent l’environnement et expulsent les moustiques, avec des espèces de plantes aquatiques macrophytes qui nettoient l’eau, en plus de décontaminer la lagune de Piratininga, rétablissant la pêche et le tourisme local dans un écosystème longtemps négligé de Niteroi, dans le sud-est du Brésil. CRÉDIT : Mario Osava / IPS

Prix ​​​​et résultats

PRO Sostenible a déjà remporté plusieurs prix nationaux et internationaux. Il a été nommé l’un des trois meilleurs programmes de durabilité environnementale d’Amérique latine et des Caraïbes dans le cadre du prix Smart Cities 2022.

Cette année, il a remporté un autre prix de Smart Cities Latin America, comme le meilleur en matière de développement urbain durable et de mobilité. Le parc a également remporté un prix pour la valorisation de la biodiversité, de la part de la Fédération des industries de Rio de Janeiro, et un autre en tant que projet environnemental, de la part de la municipalité de São Paulo, pour sa contribution aux objectifs de développement durable de l’Agenda 2030.

En plus du Parc, le programme a inauguré un Centre de Sports et de Loisirs sur l’île de Tibau, de l’autre côté de la lagune de Piratininga, plus proche de la mer.

Dans le cadre de ce projet, des terrains de sport, une aire de jeux et un belvédère ont été construits, tandis qu’un arbre envahissant, le céruse (Leucaena leucocephala), originaire du Mexique et d’Amérique centrale, qui dominait la végétation de l’île, a été progressivement remplacé. avec des espèces locales.

La pensée systémique qui guide PRO Sostenible repose sur trois piliers, a expliqué Dionê Castro.

Il y a d’abord la complexité des écosystèmes locaux et des projets mis en œuvre, axés sur les dimensions environnementale, naturelle, sociale et culturelle.

En second lieu se trouve ce qu’on appelle « l’intersubjectivité », qui prend en compte les nouveaux paradigmes de la science, laissant derrière elle « les vues simplistes et cartésiennes… Les changements ne viennent pas de l’extérieur, mais des habitants locaux, avec la contribution du public dès la conception du projet. à sa réalisation », a déclaré le géographe titulaire d’un doctorat en gestion environnementale.

Le troisième pilier est l’irréversibilité. La lagune et ses écosystèmes ne reviendront pas à leur état originel, « à zéro », mais seront nettoyés autant que possible pour atteindre un « nouvel équilibre », a-t-elle précisé.

L’adhésion locale au projet environnemental a abouti à des solutions dans différents domaines, comme la régularisation de l’immobilier dans les favelas ou bidonvilles, l’amélioration de la santé, la revitalisation de la pêche, ou encore la création d’une association de pêcheurs.

« C’est une justice environnementale en marche », a résumé Castro.

