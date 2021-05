RedmiBook Pro 15 avec Ryzen 5800H et écran 90 Hz dévoilé, Pro 14 avec Ryzen 5700U suit

Ils étaient censés sortir ensemble, mais les ordinateurs portables RedmiBook Pro alimentés par Intel ont été dévoilés fin février, tandis que ceux alimentés par AMD n’arrivent que maintenant. Mieux vaut tard que jamais, supposons-nous. Vous avez le choix entre deux ordinateurs portables basés sur Ryzen, un 14 pouces et un 15,6 pouces, chacun avec deux options pour l’APU.













RedmiBook Pro 15 édition Ryzen













RedmiBook Pro 14 édition Ryzen

Le RedmiBook Pro 15 peut être utilisé avec le Ryzen 5 5600H (6c / 12t) ou le Ryzen 7 5800H (8c / 16t). Les deux sont des pièces TDP 35W basées sur le dernier noyau Zen 3 (Cezanne). Les ordinateurs portables s’appuient sur leurs graphiques Radeon intégrés (avec 7 et 8 CU, respectivement) car il n’y a pas de GPU supplémentaire.







Fonctionnalités clés RedmiBook 15 vs RedmiBook 14

Les deux RedmiBook Pro 14 passent à des APU de 15 W – le Ryzen 5 5500U (6c / 12t) et le Ryzen 7 5700U (8c / 16t). Notez que les deux sont basés sur l’ancien noyau Zen 2 (Lucienne). Les APU de la série H bénéficient d’un refroidissement à deux ventilateurs, tandis que les séries U de faible puissance sont refroidies par un seul ventilateur.







APU série H 35 W avec refroidissement à deux ventilateurs • Ventilateur unique pour les APU série U 15 W

Les ordinateurs portables 15,6 pouces ont le meilleur écran, un panneau de 3 200 x 2 000 px (16:10) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une gradation CC. Celui-ci cible une couverture sRGB à 100%, 300 nits de luminosité et un rapport de contraste de 1500: 1.

Le modèle 14 ”a également un écran 16:10, bien que celui-ci soit moins net en raison de sa résolution de 2 560 x 1 600 px (c’est 242 ppp contre 216 ppp). Le panneau plus petit s’en tient également au 60 Hz standard, mais au moins il correspond à l’autre avec 100% sRGB, 300 nits de luminosité et une gradation CC.







Écran 15,6 « 90 Hz par rapport à un écran 14 » 60 Hz

Bien sûr, le plus gros ordinateur portable pèse également plus, 1,8 kg (3,97 lb), mais dispose également d’une batterie plus grande – une batterie de 70 Wh avec prise en charge d’une charge rapide de 100 W. Le plus petit modèle est plus léger, 1,42 kg (3,13 lb) et dispose d’une batterie de 56 Wh avec une charge de 65 W. Les deux batteries peuvent alimenter 14 heures de navigation sur le Web avant de devoir être chargées.







Corps en aluminium usiné CNC sur les deux • Aucun pavé numérique sur l’un ou l’autre

Dans les deux cas, le châssis est en aluminium usiné CNC. Vous obtenez deux ports USB-C, un USB-A, un port HDMI et une prise casque ainsi qu’une connectivité Wi-Fi 6. Il existe également un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation.

Quelle que soit la taille ou l’APU que vous choisissez, l’ordinateur portable sera configuré avec 16 Go de RAM DDR4 double canal et un SSD de 512 Go. Les ventes des deux ordinateurs portables RedmiBook Pro Ryzen Edition commencent le 1er juin, les prix sont ci-dessous.

Prix (prix env. $ / €) RedmiBook Pro 14 (5500U) 4 300 CNY (675 $ / 550 €) RedmiBook Pro 14 (5700U) 4 700 CNY (735 $ / 600 €) RedmiBook Pro 15 (5600H) 4 800 CNY (750 $ / 615 €) RedmiBook Pro 15 (5800H) 5 300 CNY (830 $ / 680 €)

Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver les deux modèles sur le site officiel de Xiaomi en Chine, voici les liens: RedmiBook Pro 15 édition Ryzen et RedmiBook Pro 14 édition Ryzen. On ne sait pas si et quand ces deux-là pourraient sortir de Chine.

