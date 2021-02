RedmiBook Pro 14, RedmiBook Pro 15 avec processeur Intel Core de 11e génération lancé: prix, disponibilité et spécifications

La sous-marque Xiaomi Redmi a lancé deux modèles d’ordinateurs portables haut de gamme, RedmiBook Pro 14 et RedmiBook Pro 15, dotés des derniers processeurs Intel Core de 11e génération. En termes de conception, les ordinateurs portables ressemblent à la série RedmiBook existante, elle-même inspirée de la gamme MacBook d’Apple. Outre les nouveaux ordinateurs portables, la sous-marque Xiaomi a également lancé la nouvelle série Redmi K40 avec les écouteurs Snapdragon 888 SoC et Redmi AirDots 3 qui succèdent aux Redmi AirDots 2 de l’année dernière.

Les ordinateurs portables RedmiBook Pro basés sur Intel, qui ont des boîtiers métalliques et sont compatibles Wi-Fi 6, sont disponibles dans plusieurs options de stockage et configurations CPU + GPU. Notamment, les ordinateurs portables sont disponibles en Chine et la société n’a pas encore partagé les détails de sa disponibilité mondiale. Le prix du RedmiBook Pro 14 en Chine commence à 4699 CNY (environ 53000 Rs) pour la variante graphique Intel Core i5 + Intel Xe – mais les clients peuvent l’obtenir avec un prix de lancement de 4499 CNY (environ 50800 Rs). L’option GPU Intel Core i5 + Nvidia GeForce MX450 de l’ordinateur portable coûte 5 299 CNY (environ 59 800 Rs), tandis que le modèle graphique Intel Core i7 + Nvidia GeForce MX450 coûte 5 999 CNY (environ 67 600 Rs).

En termes de fonctionnalités, le RedmiBook Pro 14 arbore un écran de 14 pouces avec une résolution de 2,5K (2560 × 1600 pixels) et un rapport écran / corps de 88,2%. Il fonctionne sur Windows 10 Home prêt à l’emploi avec l’assistant XiaoAi AI propriétaire de Xiaomi et le logiciel MIUI Plus pour connecter le smartphone fabriqué par Xiaomi à l’ordinateur portable. Sous le capot, le RedmiBook Pro 14 contient jusqu’à un processeur Intel Core i7-1165G7 de 11e génération, associé à des graphiques allant jusqu’à Nvidia GeForce MX450 (2 Go GDDR5) et jusqu’à 16 Go de RAM double canal DDR4. Il existe également 512 Go de stockage SSD PCIe en standard. Les autres fonctionnalités incluent Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, un capteur d’empreintes digitales intégré et un clavier rétroéclairé à trois couleurs pleine grandeur. En termes de ports, le RedmiBook Pro 14 comprend Thunderbolt 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, HDMI.

D’autre part, le prix du RedmiBook Pro 15 commence à 4999 CNY (environ 56 500 Rs) pour la variante graphique Intel Core i5 + Intel Xe. Les modèles Intel Core i5 + Nvidia GeForce MX450 et Intel Core i7 + Nvidia GeForce MX450 sont livrés avec un prix de 5499 CNY (environ Rs 62000) et CNY 6299 (environ Rs 71,100), respectivement.

En termes de spécifications, RedmiBook Pro 15 est livré avec un écran 15,6 pouces 3,2K (3200 × 2000 pixels) relativement plus grand qui a un rapport écran / corps de 89,1% et prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, il contient le processeur Intel Core i7-11370H de 11e génération avec le processeur graphique Nvidia GeForce MX450 (2 Go de DDR5) et 16 Go de RAM double canal DDR4. L’ordinateur portable est également livré avec 512 Go de stockage SSD PCIe en standard. D’autres options de connectivité et fonctionnalités telles que le clavier rétroéclairé tricolore pleine grandeur et le scanner de capteur d’empreintes digitales sont les mêmes que le RedmiBook Pro 14.