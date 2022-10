Redmi Writing Pad lancé en Inde avec stylet

Le Redmi de Xiaomi a présenté le Redmi Pad en Inde la semaine dernière avec un prix de base de 12 999 INR (157 $ / 163 €), et maintenant, la société a lancé le Redmi Writing Pad en Inde, qui n’est pas une véritable tablette Android mais un bon marché ardoise qui peut être utilisée par les enfants et les adultes pour la prise de notes et le griffonnage.

Le pavé d’écriture Redmi contient un écran LCD de 8,5 pouces, et Xiaomi affirme que l’écran n’émet aucune lumière et imite l’apparence de l’encre sur le papier, évitant ainsi la fatigue oculaire après une utilisation prolongée. L’ardoise est fabriquée en matériau ABS et pèse 90 g.









Le pavé d’écriture Redmi est également livré avec un stylet sensible à la pression, vous permettant de basculer entre différentes tailles de trait pour créer différentes nuances. Le stylet pèse 5 g et est livré avec un mécanisme coulissant et de fixation pour un accès facile.









Une fois que vous avez fini de gribouiller ou de prendre des notes, vous pouvez effacer l’écran en appuyant simplement sur le bouton orange. Il y a aussi un verrou en un clic sur le côté du pavé d’écriture Redmi pour empêcher la suppression du contenu de l’écran.









Cependant, il semble que le pavé d’écriture ne vous permette pas de synchroniser le contenu avec vos appareils, ce qui l’aurait rendu plus utile.

Cette ardoise est alimentée par une pile bouton remplaçable CR2016, annoncée pour vous permettre d’écrire jusqu’à 20 000 pages.

Le pavé d’écriture Redmi est disponible en couleur noire, et il est déjà disponible à l’achat en Inde pour 599 INR (7 $/7 €) via le site Web indien officiel de Xiaomi.

