Redmi Watch arrive en Inde le 13 mai

Redmi India se prépare pour un autre événement de lancement le 13 mai où nous verrons les débuts locaux du Redmi Note 10S et nous apprenons maintenant que ce ne sera pas la seule annonce sur scène. Un nouveau tweet de Redmi India confirme que la marque apporte également la Redmi Watch qui a été annoncée en Chine à la fin de l’année dernière.

Redmi Watch est en fait une Mi Watch Lite rebadgée pour le marché mondial avec des spécifications et un design correspondants. Il est livré dans un boîtier carré avec un écran LCD IPS de 1,4 pouces, un GPS intégré et une autonomie allant jusqu’à 12 jours.

Redmi Watch dispose également d’un suivi de la fréquence cardiaque et du niveau d’oxygène dans le sang, ainsi que de la surveillance du stress et du sommeil et de toutes les mesures de sports et d’activités standard.