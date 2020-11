Redmi Watch annoncée avec un écran de 1,4 po, un prix attrayant

Parallèlement à la nouvelle série Redmi Note 9 en Chine, la marque a dévoilé sa première entrée de smartwatch, bien nommée Redmi Watch. C’est une montre intelligente rectangulaire avec l’ensemble habituel de suivi de la condition physique, de la fréquence cardiaque et du sommeil, associé à un prix très abordable.

La montre Redmi intègre un écran couleur de 1,4 pouces avec une résolution de 320 x 320 pixels et un verre 2.5D. Vous pouvez choisir entre les couleurs noir, blanc et bleu marine pour la montre elle-même avec un bracelet de montre en silicone assorti qui est également disponible en options rose et vert.









Montre Redmi

Il existe plus de 120 cadrans de montre que vous pouvez bricoler à l’aide de l’application Mi Fit. Vous bénéficiez également de la gamme standard de modes sportifs pour rester actif. La montre Redmi se couple via Bluetooth 5.0 BLE et est également livrée avec NFC. Il est étanche jusqu’à 50 m de profondeur et ne pèse que 35 grammes.

La durée de vie de la batterie est de 7 jours avec une utilisation normale et de 12 jours avec le mode d’économie d’énergie activé. Il se recharge via un socle propriétaire et une charge complète prend 2 heures.

La montre Redmi sera vendue au prix de 299 CNY (45 $), bien qu’elle soit proposée pour 269 CNY (40 $) dans une offre à durée limitée. Les ventes en Chine commencent le 1er décembre. Les détails sur la disponibilité internationale n’ont pas été divulgués. Le portable pourrait sortir de la Chine sous le nom de Xiaomi Mi Watch Lite, un nom qui a été repéré dans une liste FCC il y a quelque temps.