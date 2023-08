Redmi Watch 3 Active fait ses débuts, Redmi 12 4G débarque en Inde

Le Xiaomi a eu un grand événement en Inde aujourd’hui, où nous avons vu le dévoilement mondial du smartphone Redmi 12 5G. Ce n’était pas le seul lancement international, car les dirigeants de Xiaomi ont également présenté la Redmi Watch 3 Active sur scène. Les mises à niveau portables de la Watch 3 de six mois avec un écran plus grand et une durée de vie de la batterie plus longue.

Nous avons également vu le Redmi 12 avec 4G faire ses débuts locaux, ainsi que d’autres produits Xiaomi – la série Xiaomi Smart TV X (non affiliée aux médias sociaux anciennement connus sous le nom de Twitter) et les écouteurs sans fil Redmi SonicBass 2.

Revenons à la Redmi Watch 3 Active – elle apporte un écran LCD de 1,83″ avec une résolution de 240 x 280 pixels et une luminosité maximale de 450 nits. Il y a un seul bouton sur le côté, tandis que les capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2 sont en bas.

Le bracelet est en plastique, bien que le terme correct soit en polyuréthane thermoplastique (TPU). Le corps de la montre est également en plastique, bien que Redmi ne l’ait pas révélé lors de l’événement – la marque a déclaré qu’il avait un revêtement NCVM, qui est un moyen de donner au matériau une sensation métallique. Ce n’est pas un si gros problème, car le portable est toujours étanche à 5 ATM et prend en charge plus de 100 modes de sport.

La Redmi Watch 3 Active est disponible en trois options de couleur et propose plus de 200 cadrans de montre. Les widgets peuvent ajouter une personnalisation supplémentaire avec plus de 50 combinaisons différentes.

La batterie a une capacité de 289 mAh et peut durer 12 jours d’utilisation typique ou 8 jours d’utilisation intensive, selon les chiffres officiels. Le portable peut être chargé avec un chargeur qui se fixe magnétiquement à deux broches pogo à l’arrière.

Les options Blanc et Noir coûtent 2 999 INR (36 $), tandis que la variante Olive Green coûte 499 INR (6 $) supplémentaires mais, pour une période limitée, ne coûte que 99 INR (1,20 $) de plus. La Redmi Watch 3 Active sera disponible à partir du 3 août sur mi.com et dans les magasins Xiaomi Retail.

Un jour plus tard, le Redmi 12 arrivera, avec un prix de 8 999 INR (110 $) pour la version 4/128 Go et de 10 899 INR (132 $) pour la version 6/128 Go. La Smart TV commence à partir de 26 999 INR (330 $), tandis que les écouteurs tour de cou coûtent 1 199 INR (15 $).

Source