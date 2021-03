La série Redmi Smart TV X qui comprend Redmi Smart TV X50, X55 et X65 a fait ses débuts en Inde. Les trois modèles ont des spécifications similaires mais diffèrent en termes de taille d’écran. La série Redmi Smart TV X est le premier modèle de téléviseur intelligent de la sous-marque Xiaomi Redmi en Inde. La société vendait auparavant des téléviseurs intelligents dans son pays d’origine, la Chine. Certaines des caractéristiques notables des nouveaux modèles de téléviseurs Redmi incluent le panneau d’affichage compatible 4K HDR, la prise en charge du format Dolby Vision 12 bits et l’interface utilisateur PatchWall basée sur Android TV 10. Le nouveau téléviseur sera directement en concurrence avec les téléviseurs 4K abordables fournis par Amazon-Croma, Realme, OnePlus et TCL.

La série Redmi Smart TV X est disponible en trois tailles et leur prix en Inde commence à Rs 32 999 pour le X50 de base, Rs 38 999 pour le X55 et Rs 57 999 pour la variante haut de gamme X65. Les nouveaux modèles sont relativement plus abordables que les concurrents qui vendent des téléviseurs 4K de tailles similaires. Par exemple, le nouveau téléviseur LED intelligent Croma Fire TV Edition est au prix de 34 999 roupies pour le modèle Ultra-HD de 43 pouces. TCL a également lancé la série TCL P725 «India’s first Android 11» activée pour un prix de départ de Rs 41 990 pour la variante de base de 43 pouces. Son option de 50 pouces coûte Rs 56 990. Pendant ce temps, la série Redmi Smart TV X sera mise en vente le 26 mars via Amazon et les chaînes officielles de Xiaomi. Les clients avec des cartes de crédit ICICI Bank peuvent bénéficier d’une réduction de 2 000 Rs.

Venant aux spécifications, Redmi Smart TV prend en charge les formats Dolby Vision et HDR10 + pour une expérience de visionnage améliorée. Redmi note que le téléviseur dispose d’un écran « Reality Flow » pour fournir une qualité vidéo fluide et sans flou. Les téléviseurs Redmi sont alimentés par Vivid Picture Engine, un algorithme de traitement d’image interne qui vise à fournir des couleurs et un éclat précis. Sous le capot, la série Redmi TV X contient un processeur Mediatek quad-core 64 bits, un GPU Mali G52 MP2, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage intégré.

Le PatchWall basé sur Android TV 10 fonctionnant sur les téléviseurs prend en charge la recherche universelle, le mode enfants, la recommandation intelligente, le Chromecast intégré et l’application Mi Home. Avec l’application Mi Home, les utilisateurs peuvent contrôler et surveiller tous leurs produits IoT et peuvent profiter d’une expérience vraiment connectée directement depuis leur téléviseur. En termes d’audio, la série Redmi Smart TV X est censée fournir une sortie audio de 30 W et prendre en charge les formats Dolby Audio. Les options de connectivité comprennent trois ports HDMI 2.1 dont un compatible eARC, deux ports USB, une connexion Wi-Fi double bande, une prise audio optique et 3,5 mm et Bluetooth v5.0. Comme mentionné, tous les panneaux d’affichage ont une résolution 4K Ultra-HD (3840 x 2 × 160 pixels).