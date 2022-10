Redmi Pad pour examen

Dites bonjour au Redmi Pad, la première tablette de la sous-marque et qui s’adresse directement à un concurrent dans le domaine – le Realme Pad.

Le Redmi Pad est livré avec un chargeur 22,5W et un câble USB. La tablette elle-même peut cependant recharger ses 8 000 mAh à 18 W.

Parmi les points forts du Redmi Pad se trouve la configuration à quatre haut-parleurs, ornée d’une marque Dolby Atmos très importante. Ce n’est pas seulement une gravure sur la peau, il y a un panneau de réglage entièrement dédié à la fonction Dolby Atmos. Lorsqu’il est activé, Dolby Atmos fait une grande différence dans la qualité du son. Surtout dans son réglage dynamique, il donne aux quatre haut-parleurs une véritable présence sonore.

Le Redmi Pad utilise un chipset MediaTek Helio G99 de 6 nm avec jusqu’à 6 Go de RAM (avec les modèles 3 Go et 4 Go). À l’avant, il y a un écran LCD IPS de 10,61 pouces 1200x2000px avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz plus rapide que la normale. Le Redmi Pad exécute MIUI 13 avec Android 12 en plus. C’est fluide et réactif, et MIUI est une suite logicielle performante, même à cette taille d’écran plus grande.

Cependant, le multitâche est plus une réflexion après coup et accéder à une vue en écran partagé de deux applications n'est pas le processus le plus simple. Le Redmi Pad bénéficierait énormément d'Android 12L et de sa barre des tâches avec une capacité d'écran partagé rapide.









L’écran partagé est limité

Maintenant, pour une comparaison avec le Realme Pad. La tablette Redmi coûte 14 999 INR pour un modèle 4/64 Go, tandis que la tablette Realme coûte 17 499 INR pour sa configuration 4/64 Go. Maintenant, le Realme Pad est capable de 4G à ce prix, alors que le Redmi Pad ne l’est pas, mais c’est à peu près là que le Realme prend son avance.

Le Redmi Pad dispose d’un écran à taux de rafraîchissement élevé, d’une batterie plus grande et d’un chipset plus rapide et plus efficace.

Restez à l’écoute pour plus de contenu Redmi Pad à venir.