Redmi Pad fait ses débuts en Inde avec un écran LCD de 10,6 pouces et Helio G99

Après une longue campagne de teasing, Xiaomi India a enfin annoncé sa tablette Android Redmi Pad. Il s’agit de la première ardoise de la gamme Redmi et elle apporte une liste de spécifications convaincante ainsi que des prix compétitifs.







Pad Redmi

Redmi Pad apporte un écran LCD de 10,6 pouces avec une résolution de 1200 x 2000 px et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran est flanqué de quatre haut-parleurs avec réglage Dolby Atmos. La tablette est équipée du chipset Helio G99 de MediaTek et peut être configurée avec 3/4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage.







Spécifications clés du Redmi Pad

Il y a une paire de caméras 8MP sur l’ardoise avec celle à l’avant arborant un champ de vision de 105° avec FocusFrame – qui suit vos mouvements pendant les appels vidéo. Xiaomi a également emballé une batterie de 8 000 mAh avec un support de charge de 18 W. Le côté logiciel est couvert par Android 12 avec MIUI 13 en plus et une garantie de 3 ans de support logiciel et 2 mises à jour de la version Android.

Redmi Pad est disponible dans les couleurs Graphite Grey, Moonlight Silver et Mint Green. Le prix en Inde commence à 12 499 INR pour la version 3/64 Go. Vous pouvez obtenir l’option intermédiaire 4/64 Go pour 14 499 INR tandis que le modèle haut de gamme 6/128 Go se vendra pour 19 999 INR. Les ventes ouvertes sont prévues pour le 5 octobre à 10 h 00, heure locale, via la boutique en ligne Xiaomi India et les détaillants partenaires.

