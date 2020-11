Redmi obtient sa première montre intelligente à un prix incroyablement bas, mais sera-t-elle lancée en Inde?

Redmi a enfin ajouté une smartwatch à sa gamme et elle s’appelle, eh bien, ne soyez pas trop surpris, la Redmi Watch. La montre Redmi a été lancée en Chine pour 299 yuans, soit environ 45 dollars, ce qui équivaut à environ 3300 roupies. La montre Redmi de la sous-marque Xiaomi sera mise en vente en Chine début décembre. Il n’est pas clair pour le moment si et quand la Redmi Watch sortira dans d’autres pays, y compris en Inde.

La montre Redmi dispose d’un écran tactile de 1,4 pouces et d’un seul bouton sur le côté pour gérer certains des aspects de navigation. Il pèse environ 35 grammes. La montre Redmi sera disponible dans les couleurs noir, blanc, vert, bleu et rose. Pour le suivi de la condition physique, la montre est équipée du moniteur de fréquence cardiaque et se couplera avec l’application Mi Fit sur le téléphone. La montre dispose de NFC, Bluetooth 5.0 et d’une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur. Redmi Watch, selon la société, a une autonomie de 7 jours en mode standard et jusqu’à 12 jours en mode économie d’énergie.

La montre Redmi sera livrée avec plus de 120 cadrans de montre. Pour les amateurs de fitness, il existe de nombreux modes sportifs pré-configurés pour vous aider à démarrer. La question est la suivante: la Redmi Watch est-elle réellement la Mi Watch Lite qui a été repérée dans une liste FCC pas trop loin? Sinon, nous pourrions voir la Mi Watch Lite rejoindre la Redmi Watch dans les enjeux de la smartwatch abordable dans le futur.