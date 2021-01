Redmi Note 9T étoiles dans un aperçu pratique la veille de l’annonce

Alors que nous attendons patiemment le Redmi Note 9T pour ses débuts demain, le créateur de concept néerlandais et YouTuber Jermaine Smit aka Créateur de concept est allé de l’avant et a déballé l’appareil et nous a donné ses premières impressions. Malheureusement, la vidéo a été retirée, nous n’avons donc que quelques captures d’écran.

Dès le départ, l’appareil est presque identique au Redmi Note 9 5G exclusif en Chine en termes de conception et de composants internes. Il est alimenté par le chipset Mediatek Dimensity 800U prêt pour la 5G et est livré avec une batterie de 5000 mAh.







Redmi Note 9T avant et arrière

Il dispose d’un écran LCD IPS de 6,53 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et ce modèle de couleur noire est livré avec un dos en plastique texturé. Nous avons une découpe de caméra circulaire à l’arrière avec un tireur principal de 48MP et deux snappers de 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur.

Le contenu de la boîte comprend le téléphone, les manuels, une brique de chargement de 22,5 W (même si le téléphone ne prend en charge que des vitesses de 18 W) et un câble USB-C.

La source (en néerlandais)