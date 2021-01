Dans le dernier opus de « Suivre le rythme de la série Redmi Note 9 », nous avons le Redmi Note 9T 5G. Ceux qui ont essayé de suivre la stratégie de dénomination compliquée de Redmi remarqueront que le Note 9T a un matériel fondamentalement identique au Redmi Note 9 5G exclusif en Chine, à l’exception de la configuration des caméras et des capacités de RAM / stockage modifiées. Eh bien, nous avons finalement obtenu une unité d’examen Redmi Note 9T et ce sont nos premières réflexions.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de commencer par la tarification. Le Redmi Note 9T est l’un des combinés 5G les plus abordables d’Europe à 199 € pour les précommandes early bird (229 € après) dans la version de base 4 / 64GB. Il est alimenté par le chipset Dimensity 800U de MediaTek, qui est encore une denrée rare dans ces régions du monde.

Notre unité d’examen arbore la couleur Daybreak Purple qui alterne entre différentes nuances de violet en fonction de l’éclairage. Le dos présente un design en plastique texturé qui aide à l’adhérence et il est également mat donc pas de taches ici.

À l’avant, nous avons un écran LCD IPS de 6,53 pouces assez standard avec une résolution FHD + et une découpe perforée dans le coin gauche pour le tireur selfie 13MP. Pas de taux de rafraîchissement élevé ici, juste un panneau standard de 60 Hz. C’est bien pour la plupart mais rien d’impressionnant. Le côté logiciel ne parvient pas non plus à impressionner car le Note 9T est livré avec Android 10, ce qui est plutôt étrange puisque nous sommes déjà 2021 et qu’Android 11 devrait être standard sur tous les nouveaux appareils. Au moins, nous avons le dernier skin MIUI 12 de Xiaomi sur le dessus.

L’arrière abrite trois caméras, mais nous ne sommes pas convaincus de la nécessité d’une caméra macro 2MP et du capteur de profondeur associé. Le tireur principal de 48 MP devrait néanmoins fournir des tirs décents. Le contenu de la boîte comprend un chargeur 18 W, un câble USB-C et un étui en TPU de base.

C’est tout ce que nous avons à dire pour le moment, le Redmi Note 9T est avec notre équipe d’examen et ils vous donneront bientôt une ventilation détaillée.