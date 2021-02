Le dernier appareil à obtenir Android 11 dans la gamme Redmi est le Redmi Note 9S, également connu sous le nom de Note 9 Pro en Inde. La nouvelle mise à jour porte le MIUI 12.0.1.0 RJWMIXM numéro de version et a une taille de 2,3 Go.







Mise à jour Redmi Note 9s Android 11

Vous obtenez également le correctif de sécurité de janvier en plus des avantages habituels d’Android 11, notamment des bulles de discussion, des autorisations uniques et des contrôles multimédias améliorés. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un déploiement par étapes et que la disponibilité varie en fonction de votre région.

