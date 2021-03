La série Redmi Note 9 bénéficie maintenant d’une réduction de prix temporaire en Inde, quelques jours après que la sous-marque Xiaomi a lancé la série Redmi Note 10 de nouvelle génération. Selon 91 Mobiles, la baisse de prix était initialement applicable jusqu’au 15 mars, mais l’offre a maintenant été prolongée jusqu’à la fin du mois. Le rapport ajoute que Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi 9i et Redmi 9 Prime bénéficient d’une réduction allant jusqu’à Rs 2000 sur les canaux Xiaomi et Amazon Inde. Les clients peuvent encore réduire le prix grâce à des offres de vente telles que le remboursement sur certaines cartes de crédit et de débit ou des portefeuilles électroniques.

Comme indiqué par la publication, le Redmi Note 9 est disponible à 10999 Rs (contre 11999 Rs) pour l’option de stockage de base 4 Go de RAM + 64 Go, tandis que la variante 4 Go + 128 Go se vend à 12999 Rs au lieu de 13499 Rs. Le modèle le plus performant de Redmi Note 9, 6 Go de RAM + 128 Go de stockage, se vend à Rs 13999 (MRP Rs 14999). Les 4 Go + 64 Go de Redmi 9i sont disponibles à 7999 Rs au lieu de 8299 Rs. Le Redmi 9 Prime se vend à 9499 (4 Go de RAM + 64 Go de stockage) et 10 999 Rs au lieu de 9 999 Rs et 11 999 Rs, respectivement. D’autre part, le modèle 6 Go de RAM + 64 Go de Redmi Note 9 Pro Max est disponible à 14999 Rs, ce qui représente une remise de 2000 Rs par rapport à son prix de vente réel de 16999 Rs. L’option de stockage de 128 Go se vend à 17 499 Rs au lieu de 18 499 Rs.

LIRE AUSSI: Redmi Note 10 Pro Max Review: L’appareil photo de 108 mégapixels n’est qu’une partie de la plus grande brillance

Enfin, l’option de stockage 4 Go de RAM + 64 Go du Redmi Note 9 Pro est réduite à 12999 Rs contre 13999 Rs, la variante 4 Go + 128 Go est disponible à 13999 Rs, au lieu de 15999 Rs. Le nouveau canal réfléchissant sur Xiaomi en ligne. Pendant ce temps, les Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro ont été mis en vente plus tôt cette semaine. Le Redmi Note 10 Pro Max équipé d’un appareil photo principal de 108 mégapixels sera disponible à l’achat à partir du 18 mars.