Redmi Note 8 2021 est désormais officiel avec le chipset Helio G85,

La sous-marque Xiaomi Redmi a été impliquée dans une campagne teaser courte mais intensive pour son dernier produit, et tout cela s’est construit jusqu’à présent – lorsque le nouveau Redmi Note 8 2021 est répertorié sur son site Web mondial dans son intégralité.

Comme son nom l’indique, il s’agit essentiellement d’une version actualisée du Redmi Note 8 original de 2019, un modèle qui a dépassé les 25 millions d’unités vendues dans le monde. Nous ne savons pas si cela le rend les membre le plus réussi de la longue ligne Redmi Note, mais c’est sûr un des les combinés les plus performants pour porter ce nom.

La nouvelle version est livrée avec le chipset Helio G85 de MediaTek à la barre, exécute MIUI 12.5 basé sur Android 11 et dispose d’un nano-revêtement résistant aux éclaboussures. Le reste est à peu près inchangé, à l’exception d’une rétrogradation de la résolution maximale pour la capture vidéo de la caméra principale (maintenant 1080p30 à partir de 4K30).

Le Redmi Note 8 2021 ne dispose également que de deux versions de stockage, toutes deux avec 4 Go de RAM: vous pouvez l’obtenir avec 64 Go ou 128 Go d’espace. Il a également réduit les coloris, n’étant disponible que dans trois d’entre eux (au lieu de cinq sur l’original): Neptune Blue, Moonlight White et Space Black. Mais sérieusement, tout le reste est exactement pareil.

Vous obtenez donc un écran tactile LCD de 6,3 pouces 1080×2340 avec Gorilla Glass 5 sur le dessus, un système de caméra arrière quad (48 MP principal + 8 MP ultra large + 2 MP macro + 2 MP de profondeur), un jeu de tir selfie 13 MP, un arrière – un capteur d’empreintes digitales monté et une batterie de 4000 mAh avec une charge de 18 W (et un chargeur de 22,5 W dans la boîte).