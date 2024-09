Redmi Note 14 Pro+ confirmé pour ses débuts avec Snapdragon 7s Gen 3 SoC ; fuite des spécifications clés du Redmi Note 14 Pro

La série Redmi Note 14 Pro devrait être lancée en Chine le 26 septembre. La gamme devrait inclure un Redmi Note 14 Pro et une variante Redmi Note 14 Pro+. Le design de la série Redmi Note 14 Pro a déjà été révélé, ainsi que les options de couleur et les détails de construction. Désormais, la société a confirmé le chipset, la batterie et les informations de charge du Redmi Note 14 Pro+. Certaines spécifications clés du téléphone Redmi Note 14 Pro ont également fait surface en ligne.

Spécifications du Redmi Note 14 Pro+

Le Redmi Note 14 Pro+ sera alimenté par un SoC Snapdragon 7s Gen 3, selon la société poste sur Weibo. Le téléphone est censé prendre en charge une fréquence d’images élevée de 120 images par seconde (FPS), une fonctionnalité destinée aux joueurs. Un autre article confirme Le téléphone sera équipé d’une batterie silicium-carbone de 6 200 mAh avec prise en charge de la charge rapide filaire de 90 W. Avec la première vente, les clients bénéficieront d’une garantie gratuite de cinq ans sur la batterie.

Auparavant, la société avait confirmé que les téléphones de la série Redmi Note 14 Pro seraient dotés d’une protection Corning Gorilla Glass Victus 2. Ils auraient également réussi les tests de protection IP66, IP68 et IP69.

Il est confirmé que le Redmi Note 14 Pro+ sera proposé dans une option de couleur Mirror Porcelain White, tandis que l’option Note 14 Pro sera proposée dans les coloris Phantom Blue et Twilight Purple.

Spécifications du Redmi Note 14 Pro (fuite)

Évaluation de Small Town par l’utilisateur Weibo (traduit du chinois) fuite une liste des principales caractéristiques du Redmi Note 14 Pro. Le téléphone sera probablement doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1 220 x 2 712 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 500 nits.

Le Redmi Note 14 Pro devrait être alimenté par un SoC Snapdragon 7s Gen 3 de 4 nm. Le téléphone pourrait prendre en charge la RAM LPDDR5 et être disponible dans des options de 8 Go, 12 Go et 16 Go. Il pourrait prendre en charge le stockage embarqué UFS 3.1 dans des variantes de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Côté optique, le Redmi Note 14 Pro devrait être équipé d’un triple capteur photo arrière, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un capteur macro ou de profondeur de 2 mégapixels. Le téléphone pourrait embarquer un capteur de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Xiaomi devrait équiper le téléphone d’une batterie de 5 500 mAh avec prise en charge de la charge rapide filaire de 67 W. Le téléphone devrait être doté d’une construction classée IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau et il pourrait peser 190 g.

