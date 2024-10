Redmi Note 14 Pro 4G est en route, spécifications clés dévoilées

Xiaomi a déjà annoncé le Redmi Note 14 Pro compatible 5G, mais il semble maintenant qu’il y aura également un modèle uniquement 4G. Celui-ci a été certifié par la FCC sous le numéro de modèle 24116RACCG – le « G » à la fin signifie « global ».

Ce modèle sera apparemment livré avec un écran pOLED de 6,67 pouces 1080×2400, il aura 8/12 Go de RAM, 128/256/512 Go de stockage et une batterie de 5 500 mAh. Il exécutera Android 14 avec HyperOS 1.0 en plus.

Aux commandes devrait se trouver un chipset MediaTek, mais malheureusement nous ne savons pas lequel. Pour référence, le Redmi Note 13 Pro 4G utilise l’Helio G99 Ultra, alors peut-être que son successeur fera le saut vers l’Helio G100 ? Nous vous ferons savoir lorsque nous en saurons plus.

