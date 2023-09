Redmi Note 13 Pro+ brille dans toute sa beauté avant le lancement de demain

La marque Redmi de Xiaomi lance demain la série Note 13 Pro et a déjà présenté l’option de couleur héros du Note 13 Pro+ – une variante en cuir avec quatre couleurs différentes au dos. Aujourd’hui, la société a dévoilé les deux autres travaux de peinture – l’un s’appelle Porcelain White (non fabriqué à partir de véritable porcelaine) et Midnight Black.































Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Le nouveau smartphone aura un appareil photo de 200 MP avec OIS et une « grande ouverture ». Redmi a fièrement annoncé sur Weibo que le Redmi Note 13 Pro+ produira des photos nocturnes meilleures que jamais. Il sera également doté d’une protection IP68 contre la pénétration d’eau et de poussière, grâce à une nouvelle architecture, permettant un nouveau cadre facile à isoler, protégeant l’intérieur des éléments.













Fonctionnalités du Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Pour en revenir aux couleurs, le Porcelain White aura un « corps en verre à texture céramique », selon le profil officiel de Weibo, tandis que le Midnight Black est appelé par Redmi « un choix classique ». La partie supérieure est en verre transparent, tandis que la partie inférieure est dépolie mais l’ensemble du panneau est en verre monobloc.

Le lancement a lieu demain, le 21 septembre. L’événement aura lieu en Chine, ce qui signifie qu’il faudra attendre encore un peu pour un lancement international. Nous verrons également l’annonce des wearables TWS Redmi Buds 5 avec une réduction de bruit de 46 dB.

Source (en chinois) | Via