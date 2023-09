Redmi Note 13 et Note 13 Pro également dévoilés

Plus tôt dans la journée, la sous-marque Xiaomi Redmi a officialisé les Redmi Note 13 et Redmi Note 13 Pro aux côtés du haut de gamme Redmi Note 13 Pro+ dont nous vous avons déjà parlé.

Le Redmi Note 13 est livré avec un écran AMOLED de 6,67 pouces 1080×2400 120 Hz avec une luminosité de 1000 nits, une fréquence d’échantillonnage de 2160 mAh et une gradation PWM de 1920 Hz. Il est alimenté par le SoC Dimensity 6080 de MediaTek et dispose de quatre versions combinées RAM/stockage : 6/128 Go, 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go. La RAM est LPDDR4X et le stockage UFS 2.2.

La caméra arrière principale a une résolution de 100 MP et une taille de pixel de 0,64 μm, et effectue un regroupement 9 en 1. À côté se trouve un capteur de profondeur de 2 MP, et à l’avant se trouve un jeu de tir de 16 MP pour les selfies. Le téléphone dispose d’une batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge filaire de 33 W. Ses dimensions sont de 161,11 x 74,95 x 7,6 mm et il pèse 173,5 g.











Il sera proposé en trois couleurs, traduites automatiquement par Star Sand, Midnight dark et Time blue. Le Redmi Note 13 est disponible à l’achat à partir de 1 099 CNY (environ 150 $ au taux de change actuel).

Le Redmi Note 13 Pro est alimenté par le Snapdragon 7s Gen 2 récemment annoncé par Qualcomm, associé à 8/12/16 Go de RAM et 128/256/512 Go de stockage.



Il possède un écran de 6,67 pouces 1220 x 2712 120 Hz avec un taux d’échantillonnage de 2 160 Hz et une gradation PWM de 1 920 Hz, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, un appareil photo principal de 200 MP avec le capteur ISOCELL HP3 de Samsung, un ultra-large de 8 MP, un appareil photo macro de 2 MP, une caméra frontale de 16 MP et une batterie de 5 100 mAh avec charge rapide filaire de 67 W.













Il existe quatre versions de couleurs, traduites automatiquement par Midnight dark, Time Blue, Shallow dream et Star Sand White. Celui-ci coûte 1 399 CNY (environ 192 $). Les deux fonctionnent sous MIUI 14 basé sur Android 13. Le lancement d’aujourd’hui était uniquement en Chine, il n’est donc pas clair quand ces modèles arriveront ailleurs – ou s’ils resteront exactement les mêmes une fois qu’ils le feront.