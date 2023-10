Si vous recherchez un excellent smartphone mais que vous ne voulez pas payer des prix élevés, Xiaomi propose de nombreuses options.

La sous-marque Redmi de la société est un excellent point de départ, et la série Redmi Note 12 de 2023 a vu quatre nouveaux téléphones arriver au Royaume-Uni et en Europe. Le moins cher d’entre eux est le 4G Redmi Note 12, qui commence à seulement 219 £/249 €.

Dans cet article, nous nous concentrons sur les deux intermédiaires en termes de prix. Si vous avez environ 300 £/300 € à dépenser, devriez-vous opter pour le Redmi Note 12 5G à 279 £/299 € ou passer au Redmi Note 12 Pro à 339 £/399 € ?

Voici toutes les principales différences entre les deux, qui vous aideront à décider laquelle vous convient le mieux. Si vous disposez d’un budget légèrement plus important, pensez au Redmi Note 12 Pro+ ou à un autre téléphone de milieu de gamme.

Différences entre Redmi Note 12 5G et Redmi Note 12 Pro

Les deux téléphones présentent un design élégant et moderne. Le Redmi Note 12 5G (connu désormais simplement sous le nom de « Redmi Note 12 ») propose trois options de couleurs : gris onyx, bleu glacier et vert forêt. D’autre part, le Redmi Note 12 Pro est disponible en noir, blanc et bleu.

Ils se ressemblent beaucoup mais la construction réelle est très différente. Le Redmi Note 12 standard est fabriqué en plastique et légèrement plus grand et plus léger, tandis que le Redmi Note 12 Pro, plus lourd et plus compact, arbore un dos en verre.

Cela le rend plus durable, mais aussi un aimant anti-taches et d’empreintes digitales. Pendant ce temps, la finition en plastique mat du Redmi Note 12 n’a pas ce problème. De plus, le cadre inférieur de l’écran du Redmi Note 12 est légèrement plus grand que celui du modèle Pro.

Les deux téléphones sont dotés d’un indice IP53, offrant une certaine résistance à la poussière et aux éclaboussures d’eau. Même s’ils ne survivront pas à une immersion complète, ils devraient résister aux rigueurs de la vie quotidienne.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Dominik Tomaszewski / Fonderie

Une autre différence est que le Redmi Note 12 est doté du Gorilla Glass 3 à l’avant, alors que sur le modèle Pro, il est mis à niveau vers le Gorilla Glass 5, plus durable.

Cependant, les deux appareils disposent d’un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant des visuels fluides et éclatants. Cependant, le Redmi Note 12 Pro va encore plus loin avec sa prise en charge HDR10+ et Dolby Vision, ce qui en fait le meilleur choix pour la consommation multimédia et les jeux.

D’un autre côté, l’écran du Redmi Note 12 standard est plus lumineux, ce sera donc un meilleur choix pour une utilisation en extérieur.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Anyron Copeman / Fonderie

Le Redmi Note 12 Pro est doté de deux haut-parleurs stéréo, avec la grille typique orientée vers le bas complétée par une grille supplémentaire en haut du téléphone. Cela s’avère être une alternative supérieure à la dépendance uniquement à l’écouteur, améliorant ainsi la capacité du téléphone à produire un son remarquable.

Malheureusement, la qualité audio du Redmi Note 12 standard ne peut pas égaler celle-ci : il ne dispose que d’un seul haut-parleur orienté vers le bas. Bien qu’il puisse atteindre un volume décent, il manque de basses et produit fréquemment un son dilué. Il convient à une écoute occasionnelle, mais n’offre pas grand-chose au-delà.

En termes de ports, il y a USB-C, Dual-SIM et une prise audio au bas des deux modèles afin que vous puissiez toujours choisir entre une paire d’écouteurs sans fil ou des écouteurs filaires standard.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le Redmi Note 12 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, tandis que le Redmi Note 12 Pro est équipé du MediaTek Dimensity 1080. Les deux chipsets offrent de solides performances, mais le Dimensity 1080 du modèle Pro offre un léger avantage, notamment en termes de graphiques. tâches intensives.

Dans notre test multicœur Geekbench 5, le Redmi Note 12 a obtenu un score de 2006 points, tandis que le modèle Pro l’a surpassé avec un score de 2221 points.

En termes de RAM et de stockage, le Redmi Note 12 est livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.2, extensible jusqu’à 1 To. Le Redmi Note 12 Pro, quant à lui, offre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible UFS 2.2. Si vous avez besoin de stockage supplémentaire, le Note 12 est clairement le gagnant.

Les deux appareils disposent d’un capteur d’empreintes digitales latéral et d’une prise en charge 5G pour des vitesses de données plus rapides. Mais le Note 12 Pro a légèrement amélioré la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, par rapport au Wi-Fi 5 et au Bluetooth 5.1 sur le Note 12 standard.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Anyron Copeman / Fonderie

Les deux téléphones disposent d’une batterie importante de 5 000 mAh. Cependant, le Redmi Note 12 Pro offre une charge plus rapide, avec une charge filaire de 67 W, par opposition à la charge filaire de 33 W du Redmi Note 12. Si vous êtes toujours en déplacement et avez besoin d’une recharge rapide de la batterie, le modèle Pro est un meilleur choix.

Avec le Redmi Note 12, vous pouvez passer une journée entière en toute confiance sans jamais avoir à vous soucier de trouver la prise de courant la plus proche. Les jours plus légers, notamment lorsque vous êtes à la maison, cela peut même aller jusqu’à 48 heures avant de nécessiter une recharge.

Mais le Redmi Note 12 Pro, lui, tient également une journée complète d’utilisation modérée et peut s’étendre jusqu’à deux jours si vous n’utilisez votre téléphone qu’occasionnellement.

Ils ne rivalisent peut-être pas avec les téléphones ayant la meilleure autonomie, mais vous ne vous sentirez pas constamment inquiet à l’idée qu’ils manquent d’énergie.

Il convient de noter qu’aucun de ces téléphones ne prend en charge le chargement sans fil, mais ce n’est pas surprenant à ce prix.

Xiaomi Redmi Note 12 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les capacités de l’appareil photo sont toujours un facteur clé lors du choix d’un smartphone.

Le Redmi Note 12 comprend un appareil photo principal de 48 Mp, un ultra-large de 8 Mp, une macro de 2 Mp et un appareil photo frontal de 13 Mp. En comparaison, le Redmi Note 12 Pro dispose d’un appareil photo principal de 50 Mp, d’un ultra-large de 8 Mp, d’un macro de 2 Mp et d’un appareil photo frontal de 16 Mp.

Sur le Pro, vous bénéficiez également de la stabilisation optique de l’image (OIS) sur l’objectif arrière principal. Les images que les deux téléphones peuvent capturer sont similaires, mais le Pro a un léger avantage.

Vous trouverez ci-dessous des photos prises avec le Redmi Note 12 (premier) et le Redmi Note 12 Pro (deuxième) :

Prix ​​et disponibilité

Les clients britanniques et européens ne peuvent acheter qu’une seule variante du Redmi Note 12 pour 279 £/299 € directement auprès de Xiaomi. Cette version dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

La version globale du Redmi Note 12 Pro n’est également disponible qu’en une seule version. Ce modèle constitue l’option d’entrée de gamme, fournissant 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Vous pouvez l’acheter au prix de seulement 339 £/399 €. Le téléphone peut être obtenu directement auprès de Xiaomi au Royaume-Uni et en Europe.

Aucun fournisseur de réseau ne propose ces deux téléphones sous contrat, mais vous avez la possibilité de les associer à d’excellentes offres SIM uniquement, car il existe de nombreuses options attrayantes disponibles au Royaume-Uni.

Verdict

Lorsqu’il s’agit de choisir entre le Xiaomi Redmi Note 12 5G et le Redmi Note 12 Pro, votre décision doit être basée sur vos besoins et priorités spécifiques.

Si vous recherchez une option plus économique avec un stockage extensible et que vous vous contentez d’un appareil photo et de capacités de chargement légèrement inférieures, le Redmi Note 12 5G est un excellent choix.

D’un autre côté, si vous êtes prêt à investir un peu plus pour un écran supérieur, de meilleures fonctionnalités d’appareil photo, une charge plus rapide et une connectivité sans fil améliorée, le Redmi Note 12 Pro est l’appareil qu’il vous faut.

Mais les deux téléphones offrent beaucoup pour leurs prix respectifs, et avec les mises à jour du système d’exploitation jusqu’en 2026 et les mises à jour de sécurité jusqu’en 2028, cela devrait durer quelques bonnes années.

Spécifications

Xiaomi Redmi Note 12 :

Android 13 avec MIUI 14

Écran OLED Full HD+ (1080×2400) de 6,67 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Capteur d’empreintes digitales latéral

Gorilla Glass 3 (avant uniquement)

Qualcomm Snapdragon 4 génération 1

4 Go de RAM

128 Go de stockage UFS 2.2 (extensible jusqu’à 1 To)

Appareil photo principal 48Mp, f/1.8

Caméra ultra-large 8Mp, f/2.2 118Ëš

Appareil photo macro 2Mp, f/2.4

Caméra frontale 13Mp, f/2.45

Haut-parleur unique

Prise audio 3,5 mm

Dual SIM

5G

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1

IP53

USB-C

Batterie 5000mAh

Charge filaire 33 W

165,9 x 76,2 x 8 mm

188g

Options de couleurs gris onyx, bleu glacier et vert forêt

Xiaomi Redmi Note 12 Pro :