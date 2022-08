Redmi Note 11SE annoncé en Inde, contribue au désordre de dénomination

Le Redmi de Xiaomi a dévoilé le Redmi Note 11SE en mai en Chine, qui est alimenté par le SoC Dimensity 700, arbore un écran LCD à 90 Hz et dispose d’un appareil photo principal de 48 MP. Aujourd’hui, la société a annoncé un nouveau Redmi Note 11SE en Inde avec un design et des spécifications différents.

Le nouveau Redmi Note 11SE est alimenté par la puce Helio G95, exécute MIUI 12.5 basé sur Android 11 prêt à l’emploi (meh) et est disponible en trois configurations de mémoire – 6 Go/64 Go, 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go. Le smartphone est construit autour d’un écran AMOLED FullHD + 60 Hz de 6,43 pouces et contient une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W.

Pour la photographie, vous obtenez un appareil photo selfie 13MP à l’avant, avec la configuration de quatre caméras à l’arrière comprenant des unités de capteur primaire 64MP, ultra large 8MP, macro 2MP et profondeur 2MP.

Le reste des points forts du nouveau Redmi Note 11SE comprend un port USB-C, un scanner d’empreintes digitales latéral et un blaster IR. Le smartphone est classé IP53 et est livré avec une prise casque 3,5 mm, des haut-parleurs stéréo et une certification Hi-Res Audio. Il embarque également une puce NFC.

Si tout cela vous semble familier, c’est parce que le nouveau Redmi Note 11SE n’est qu’un Redmi Note 10S rebadgé lancé en Inde en mai dernier avec NFC. Curieusement, la société a même réutilisé les graphiques et le matériel marketing du Redmi Note 10S. fiche produit.

On ne sait pas quelle était la raison pour laquelle Xiaomi a relancé un smartphone vieux d’un an en Inde puisque le Redmi Note 10S est toujours vendu via son site officiel et le Note 11SE sera également vendu via des canaux en ligne. Là encore, nous sommes habitués à l’amour du groupe Xiaomi pour le changement de marque des smartphones et les conventions de dénomination confuses, donc pas de surprises ici.

Quoi qu’il en soit, le nouveau Redmi Note 11SE sera mis en vente en Inde à partir du 31 août via Mi.com et Flipkart avec quatre options de couleur – Thunder Purple, Cosmic White, Shadow Black et Bifrost Blue. Son prix sera dévoilé le 26 août.



Options de couleur du Redmi Note 11SE

En attendant, vous pouvez lire notre examen pratique du Redmi Note 10S ici pour avoir une idée de ce à quoi s’attendre du nouveau Redmi Note 11SE.

La source