Redmi Note 11 Pro (2023) avec Snapdragon 712 repéré sur la Google Play Console

De temps en temps, Xiaomi réédite d’anciens téléphones avec un léger rafraîchissement, comme le Redmi Note 8 2021, par exemple. Les informations sur la console Google Play révèlent qu’un autre modèle de ce type est en route pour l’année prochaine – le Redmi Note 11 Pro 2023 (nom de code “sweet”).







Redmi Note 11 Pro (2023), image du GPC (éventuellement une image réutilisée du Note 10 Pro)

Il s’agit d’un suivi du Redmi Note 11 Pro de cette année, bien qu’avec un chipset différent et une disposition de caméra différente. Selon le GPC, l’édition 2023 sera propulsée par le Snapdragon 712.

Ce n’était pas le chipset le plus impressionnant de début 2019 et il le sera encore moins l’année prochaine. Aussi vieux soit-il, il devrait tenir tête à l’Helio G96 à l’intérieur du modèle 2022, mais ce ne sera pas une mise à niveau en termes de performances. Il pourrait cependant être plus efficace, car il a été fabriqué sur un processus de 10 nm (contre 12 nm pour l’Helio).

Fait intéressant, la disposition modifiée de l’appareil photo le fait ressembler exactement au Redmi Note 10 Pro, qui est alimenté par le Snapdragon 732G plus récent (et plus puissant). Le 10 Pro a également presque la même configuration de caméra que le 11 Pro : 108MP principal, 8MP ultra large, plus 2MP de profondeur. La seule différence est que l’ancien modèle avait un appareil photo macro 5MP, le nouveau modèle un appareil photo 2MP.







Jeu de puces Snapdragon 712, écran 1 080 x 2 400 pixels (un AMOLED de 6,67 pouces, vraisemblablement)

À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi Xiaomi ne continue pas à vendre le Redmi Note 10 Pro. Le 11 Pro a une charge plus rapide (67 W contre 33 W) et un écran plus lumineux (700 nits contre 450 nits maximum), mais il n’est pas clair si le modèle 2023 conservera ces avantages. De plus, le 10 Pro avait un enregistrement vidéo 4K, que le 11 Pro a perdu.

La source