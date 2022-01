Redmi Note 11, Galaxy S21 FE et Moto G200

Vous pouvez regarder le flux en direct complet dans la vidéo intégrée en haut de cette pièce, ou vous diriger directement vers YouTube pour le regarder là-bas (et vous abonner, si vous vous sentez si enclin).

Enfin, Lewis a testé le Moto G200 – une merveille de milieu de gamme de Motorola qui offre un parcelle plus pour votre argent que vous ne le pensez. Est-ce réellement l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme du moment ?

Dom est prêt à revoir le Samsung Galaxy S21 FE – juste à temps avant le lancement du Galaxy S22 le mois prochain – et à répondre à la question de savoir si ce téléphone a quelque chose à offrir en 2022, ou si c’est tout simplement trop peu, trop tard.

Il existe quatre téléphones dans la série Redmi Note 11, allant d’un modèle standard jusqu’au Note 11 Pro 5G. Même ce modèle haut de gamme est abordable, à moins de 400 $, mais offrant un écran AMOLED 120 Hz, une charge de 67 W et un appareil photo 108 Mp.

Nouvelle semaine, nouveaux téléphones. Xiaomi a dévoilé la série Redmi Note 11, tandis que l’équipe Fast Charge est prête à examiner les nouvelles offres de Samsung et de Motorola.

