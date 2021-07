Redmi Note 10T 5G est en route pour l’Inde

Le Poco M3 Pro 5G qui a récemment été lancé en Inde est un rebranding du Redmi Note 10 5G. Et maintenant, la sous-marque de Xiaomi a commencé à taquiner un autre rebranding du même appareil pour le sous-continent, qu’elle appellera… préparez-vous pour cela… Redmi Note 10T 5G.

Au cas où les lettres « w », « t » et « f » vous viendraient à l’esprit après avoir lu cela, sachez que nous sommes sur le même bateau. Pourquoi ajouter une lettre et ne pas simplement lancer ce téléphone sous le nom de Redmi Note 10 5G ? Non pas que cela en soi aurait beaucoup de sens étant donné que le Poco M3 Pro 5G existe déjà sur ce marché et qu’il s’agit exactement du même téléphone avec un design arrière différent, mais quand même.

Quoi qu’il en soit, vous ne serez certainement pas surpris d’apprendre que le prochain Redmi Note 10T 5G aura un écran LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le chipset MediaTek Dimensity 700 à la barre, 4/6 Go de RAM, 64/128 Go de stockage extensible, une configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal de 48 MP et quelques caméras décoratives de 2 MP (profondeur et macro), un snapper selfie de 8 MP, un capteur d’empreintes digitales latéral, une prise casque 3,5 mm et un 5 000 Batterie mAh avec charge de 18W.

Rien de tout cela ne vous surprendra car ce sont les spécifications exactes du Redmi Note 10 5G et du Poco M3 Pro 5G. Cela fait un moment que nous n’avons pas vu de logique dans le schéma de dénomination et la stratégie de changement de marque de Xiaomi pour les smartphones, et il semble que plus le temps passe, moins tout cela a de sens. Quoi qu’il en soit, le Redmi Note 10T 5G sera proposé en vert, bleu, argent et gris.

Il devrait être lancé bientôt, puisque la marque le taquine déjà sur Amazon, le qualifiant de « Rapide et futuriste » comme vous pouvez le voir dans la bannière ci-dessus. En fait, c’est ainsi que nous savons qu’il s’appellera Redmi Note 10T 5G, car l’URL de l’image le dit. Les informations selon lesquelles il ne s’agit que d’un Redmi Note 10 5G / Poco M3 Pro 5G rebaptisé ne proviennent pas d’une source aussi officielle, c’est pourquoi nous espérons toujours que tout s’avérera faux, pour des raisons de santé mentale. Nous croisons les doigts et vous aussi.

