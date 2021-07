Redmi Note 10T 5G arrive en Inde, les ventes commencent le 26 juillet

La sous-marque Xiaomi Redmi a annoncé le Redmi Note 10 5G en mars, et plus tard en mai, une autre sous-marque, Poco, a présenté le Poco M3 Pro 5G, qui n’est qu’un Redmi Note 10 5G renommé avec un design différent. Puis en juin, nous avons eu le Redmi Note 10T 5G, qui est un Note 10 5G rebadgé portant un « T » dans le surnom.

Le Poco M3 Pro 5G est arrivé en Inde au début du mois dernier, et aujourd’hui, le Redmi Note 10T 5G a fait ses débuts dans le pays asiatique. On peut se demander quelle a pu être la raison du lancement du même téléphone sur le même marché avec les mêmes options de mémoire au même prix.

Le Poco M3 Pro 5G et le Redmi Note 10T 5G sont disponibles dans des configurations de mémoire 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go au prix de 13 999 INR (185 $/160 €) et 15 999 INR (215 $/180 €), respectivement. Mais, les canaux de vente sont différents, susceptibles de cibler des données démographiques différentes.

Le Poco M3 Pro 5G est exclusivement vendu via Flipkart en Inde, tandis que le Redmi Note 10 5G sera disponible via Mi Home, Mi Stores et des partenaires commerciaux en plus de Mi.com et Amazon.in. Vous pouvez en acheter un en blanc chrome, noir graphite, bleu métallisé ou vert menthe à partir du 26 juillet.

C’est l’heure des nouvelles tant attendues !🥁 Tous les nouveaux #RedmiNote10T5G sort en vente le 26 juillet à 12h00 le https://t.co/cwYEXdVQIo et @amazonIN ⏰ Bénéficiez jusqu’à Rs 1 000 de réduction avec les cartes de crédit HDFC Bank et EasyEMI.💸🤑 Alors préparez-vous à gouverner le #FastAndFuturistic . pic.twitter.com/iE2lyxwFOD – Redmi India – Série #RedmiNote10 (@RedmiIndia) 20 juillet 2021

En supposant que vous ayez compris la motivation du groupe Xiaomi derrière le lancement du même téléphone sur le même marché au même prix, passons aux spécifications.

Le Redmi Note 10T 5G est alimenté par le SoC Dimensity 700, démarre MIUI 12 basé sur Android 11 et arbore un écran LCD FullHD + 90 Hz de 6,5 pouces. Il est livré avec un lecteur d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique, et alimenter l’ensemble du package est Batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge de 18 W. Bien que l’adaptateur fourni avec le smartphone puisse aller jusqu’à 22,5 W.











Pour la photographie, le Redmi Note 10T 5G a un total de quatre caméras à bord – un tireur selfie 8MP assis à l’intérieur du trou de perforation, avec la caméra principale 48MP à l’arrière rejointe par une macro 2MP et des unités de capteur de profondeur 2MP.

Étant donné que le Redmi Note 10T 5G est un Redmi Note 10 5G rebadgé, vous pouvez lire notre critique du Redmi Note 10 5G ici pour tout savoir à ce sujet ou regarder la critique vidéo ci-jointe.

