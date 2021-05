Redmi Note 10S reçoit la mise à jour MIUI 12.5 juste avant son lancement en Inde

Vite, jouons à un jeu de « quel Redmi est-ce »? Pouvez-vous nommer, du haut de votre tête, ce que le Redmi Note 10S a pour différent de tous les autres appareils de la série Redmi Note 10? Non? Eh bien, c’est celui avec le chipset MediaTek Helio G95, si cela aide.

Il est devenu disponible le mois dernier sur des marchés spécifiques et sera officialisé pour l’Inde le 13 mai. Maintenant, quelques jours avant cela, il reçoit la mise à jour de MIUI 12.5. Il fonctionnera toujours sous Android 11, bien sûr, juste avec le nouveau skin sur le dessus.

MIUI 12.5 a été dévoilé pour les marchés internationaux en février, à la suite d’une annonce de décembre pour le marché chinois, et depuis lors, il a lentement commencé à faire son chemin vers de plus en plus d’appareils Xiaomi et Redmi. Le rythme n’est toujours pas très rapide, mais il devrait s’accélérer au cours des prochaines semaines.

Les versions en cours vers le Redmi Note 10S sont les suivantes: 12.5.3.0.RKLEUXM pour l’Europe, 12.5.5.0.RKLMIXM pour les autres marchés mondiaux et 12.5.2.0.RLLINXM pour l’Inde. Cela sera soit préinstallé sur les appareils qui seront mis en vente en Inde, soit présenté comme une mise à jour du premier jour une fois que vous aurez sorti le téléphone de la boîte.

Au cas où vous auriez besoin d’un rappel rapide, le Redmi Note 10S dispose d’un écran tactile AMOLED de 6,43 pouces 1080×2400, 6/8 Go de RAM, 64/128 Go de stockage extensible, une configuration de caméra arrière quadruple (64 MP principal, 8 MP ultra MP macro, 2 MP de profondeur), un vivaneau selfie de 13 MP et une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

La source | Passant par