Redmi Note 10S fait ses débuts en Inde alors que Redmi Watch suit

La sous-marque Xiaomi Redmi a ajouté aujourd’hui un quatrième membre à la gamme Note 10 en Inde – le Redmi Note 10S. Il est disponible dans les couleurs Deep Sea Blue, Frost White et Shadow Black et dispose de deux options de mémoire – 6 Go / 64 Go et 6 Go / 128 Go au prix de 14 999 INR (205 $ / 170 €) et 15 999 INR (220 $ / 180 €), respectivement . Vous pouvez en acheter un à partir du 18 mai via Mi.com, Amazon.in et des points de vente à travers le pays.

Le Redmi Note 10S est alimenté par le SoC Helio G95 et exécute MIUI 12.5 basé sur Android 11. Le smartphone arbore un écran FullHD + AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W.

Le département de la caméra comprend un total de quatre tireurs – une unité selfie 13MP à l’intérieur du trou de perforation, avec la caméra principale 64MP à l’arrière rejoint par des unités ultra-larges 8MP, macro 2MP et 2MP.

Le Note 10S dispose également de haut-parleurs stéréo et est livré avec un lecteur d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique.







Fonctionnalités de Redmi Note 10S

Parallèlement à la Note 10S, Redmi a également lancé la Redmi Watch en Inde. Son prix est de 3 999 INR (55 $ / 45 €) et vous pouvez en acheter un à partir du 25 mai dans les magasins Flipkart, Mi.com et Mi Home. Le boîtier de la montre est disponible dans les couleurs bleu, noir et ivoire, tandis que les bracelets sont également disponibles dans la teinte olive.









Montre Redmi dans les couleurs noir, bleu et ivoire

La Redmi Watch arbore un écran LCD de 1,4 « avec une résolution de 320×320 pixels et une densité de pixels de 323 ppp. Elle prend en charge plus de 200 cadrans, a une luminosité maximale de 480 nits et peut régler automatiquement la luminosité de l’écran.

La montre intelligente est livrée avec l’ensemble habituel de fonctionnalités de santé et de remise en forme, telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et le compteur de pas, et prend en charge un total de 11 modes sportifs, dont le cricket.

La variante indienne de la montre Redmi n’a pas de puce NFC à bord, mais elle est livrée avec un système de positionnement à deux satellites (GPS + GLONASS), qui vous permet de suivre votre itinéraire d’entraînement ainsi que la trajectoire, la vitesse et la distance. sans smartphone.

Les autres fonctionnalités de la montre Redmi comprennent la résistance à l’eau 5ATM, la respiration guidée, la recherche de téléphone, les notifications d’appels et d’applications, les prévisions météorologiques et le contrôle de la musique. Et alimenter le portable est une batterie de 230 mAh, qui est censée offrir jusqu’à 10 jours d’autonomie.

La source