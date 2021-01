Redmi Note 10 Pro repéré sur plusieurs sites de certification, censé venir avec 5G et MIUI 12

Xiaomi travaillerait sur le successeur de sa très populaire série Redmi Note 9. Selon le pronostiqueur Simranpal Singh, un téléphone Xiaomi avec le numéro de modèle M2101K6G a été repéré sur le site Web de la FCC américaine, qui serait en outre associé à Redmi Note 10 Pro. La liste de la FCC souligne également que le smartphone serait livré avec Wi-Fi double bande, NFC, Bluetooth et fonctionnerait sur MIUI 12. De plus, un pronostiqueur chinois notable qui s’appelle Digital Chat Station a partagé une autre liste pour la rumeur Redmi Note 10 Pro qui contient à la fois le surnom et le numéro de modèle M2101K6G. La liste ne mentionne aucune fonctionnalité spécifique, bien que le pronostiqueur affirme que le téléphone prendrait en charge la 5G.

Pendant ce temps, un autre pronostiqueur connu, Mukul Sharma, affirme que le numéro IMEI d’un téléphone Xiaomi pour le même modèle a été approuvé en Inde, indiquant également l’arrivée du Redmi Note 10 Pro dans le pays. Le numéro de modèle M2101K6G est également apparu sur d’autres sites de certification tels que la Commission économique européenne, l’IMDA de Singapour et le MCMC de Malaisie, selon un rapport de Gizmochina. Toutes les annonces portent le même numéro de modèle, mais notamment, le surnom n’est spécifié nulle part. Les spécifications clés du smartphone telles que le fabricant du processeur, les options de connectivité, les détails de l’appareil photo, etc. restent floues. Xiaomi n’a pas encore confirmé le développement de la série Redmi 10, bien que les sites de certification indiquent l’arrivée du téléphone dans les prochains mois.

Pendant ce temps, Xiaomi a annoncé le lancement du smartphone Remi Note 9T le 8 janvier. Avant le lancement, ses spécifications et ses tarifs sont apparus momentanément sur le site d’Amazon Allemagne. Le téléphone serait disponible en deux options de stockage et au prix de départ de 229 EUR (environ 20 700 Rs). En termes de spécifications, il semble s’agir d’un Redmi Note 9 5G rebadgé qui a été lancé en Chine en novembre 2020.