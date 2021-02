Redmi Note 10 Pro rendu officiel et fuite de boîte de vente au détail

Les Redmi Note 10 et Note 10 Pro seront dévoilés le 4 mars et une version Pro Max pourrait les rejoindre. Le design de la version Pro a déjà fui et fait le tour sur Weibo.

Le Redmi Note 10 Pro s’inspire un peu du Mi 10 Ultra pour son design d’appareil photo avec des garnitures argentées autour du module principal. Voici un rendu officiel du téléphone, plus une photo de la boîte de vente au détail confirmant qu’il s’agit bien du Pro.







Redmi Note 10 Pro: rendu officiel • boîte de vente au détail

D’après ce que nous pouvons voir, il y a deux grands modules, plus deux plus petits entre eux. Cela semble être un flash LED et une fenêtre AF laser sur le côté.

Ensuite, il y a cet appareil, qui peut être un prototype Redmi K40, mais la conception générale est similaire à la série Note 10.





Appareil inconnu, probablement un prototype Redmi K40

Le K40 semble être celui-ci, avec un anneau autour de la came principale. Les photos proviennent de TENAA, bien sûr, et le design de la bosse de la caméra correspond parfaitement à celui que l’on voit sur l’affiche du teaser.







Redmi K40 (Pro?), Photos par TENAA

Alors que le K40 sera un produit phare avec un chipset Snapdragon 888 sur le Pro et 870 sur le modèle vanilla, plus un écran Samsung E4 AMOLED 120 Hz, la série Note 10 devrait être davantage une offre de milieu de gamme premium avec des Snapdragons de la série 700 .

Le K40 sera annoncé le 25 février (ce jeudi), une semaine avant le lancement de la série Note 10.

Source (en chinois) | Via