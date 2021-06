Redmi Note 10 Pro reçoit une mise à jour permettant 2 Go de RAM virtuelle

De nombreux fabricants de smartphones ont introduit leur propre approche de l’extension de la RAM virtuelle afin que les téléphones à faible mémoire puissent répondre à la demande toujours croissante des applications. Cela augmente les capacités multitâches et maintient plus d’applications en cache pour des temps de lancement plus rapides. Et le Redmi Note 10 Pro 5G acquiert maintenant cette fonctionnalité avec une mise à jour.

La mise à jour OTA est distribuée à l’unité chinoise, pour l’instant, et lorsqu’elle est activée, le système alloue 2 Go de stockage interne et l’ajoute à la RAM si nécessaire. Ainsi, selon la configuration de votre mémoire – 6 ou 8 Go, vous obtenez effectivement 8 Go ou 10 Go de RAM.

Le patch est petit et concerne la fonctionnalité de RAM virtuelle, ce qui signifie qu’il est tout à fait possible qu’il atteigne les unités globales le plus tôt possible.

