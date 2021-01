Redmi Note 10 Pro peut venir avec quatre caméras arrière et une batterie de 5050 mAh, d’autres spécifications clés ont été divulguées

Les principales spécifications de Xiaomi Redmi Note 10 Pro sont apparues en ligne, un jour après que le smartphone est apparemment apparu sur le site Web de certification FCC américain. Selon les détails disponibles sur un groupe non officiel de télégrammes de l’interface utilisateur Xiaomi, le smartphone Redmi peut être livré avec quatre caméras arrière et une batterie de 5050 mAh. De plus, il a été suggéré que la variante indienne du smartphone serait sans prise en charge NFC. La société de technologie chinoise lancerait le Redmi Note 10 Pro avec le numéro de modèle M2101K6G.

Le groupe non officiel Xiaomi UI Telegram affirme que le smartphone porterait également le SoC Qualcomm Snapdragon 732G, sous le capot. Notamment, le chipset mobile ne comporte pas de modem 5G intégré qui indique que le Redmi Note 10 Pro peut ne pas avoir ladite option de connectivité. Cependant, un pronostiqueur chinois notable qui s’appelle Digital Chat Station a affirmé que l’appareil Redmi prendrait en charge la 5G. De plus, sa caméra arrière quadruple abriterait une caméra principale de 64 mégapixels avec une caméra ultra-large, un tireur macro et un capteur de profondeur. Le groupe Xiaomi UI Telegram note en outre que le téléphone Redmi porte le nom de code « doux » en interne. Plus tôt cette semaine, sa liste FCC mettait en évidence des fonctionnalités telles que le Wi-Fi bi-bande, NFC, Bluetooth et MIUI 12. Le numéro de modèle M2101K6G associé au Redmi Note 10 Pro est également apparu sur d’autres sites de certification tels que la Commission économique européenne. , IMDA de Singapour et MCMC de Malaisie.

Bien que les sites de certification indiquent son lancement imminent, Xiaomi n’a pas encore confirmé le développement du smartphone. Comme son nom l’indique, le Note 10 Pro succèderait à la série Redmi Note 9 lancée en Inde début 2020.

Pendant ce temps, Xiaomi a annoncé le lancement du smartphone Remi Note 9T le 8 janvier. Avant le lancement, ses spécifications et ses tarifs sont apparus momentanément sur le site d’Amazon Allemagne. Le téléphone serait disponible en deux options de stockage et au prix de départ de 229 EUR (environ 20 700 Rs). En termes de spécifications, il semble s’agir d’un Redmi Note 9 5G rebadgé qui a été lancé en Chine en novembre 2020.