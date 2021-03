Le Redmi Note 10 Pro Max récemment lancé est maintenant disponible à l’achat en Inde via Amazon et les canaux officiels de Xiaomi. Les frères et sœurs du téléphone, les Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro réguliers, ont été mis en vente dans le pays plus tôt cette semaine. Le modèle haut de gamme, le Redmi Note 10 Pro Max est doté d’un capteur principal de 108 mégapixels et d’un écran 120 Hz. L’appareil nouvellement lancé concurrencerait les offres populaires à budget moyen telles que OnePlus Nord, Vivo V20 et Samsung F62.

Le prix du Redmi Note 10 Pro Max en Inde commence à Rs 18 999 pour le modèle de base 6 Go + 64 Go et monte à Rs 19 999 pour l’option 6 Go + 128 Go. Le modèle haut de gamme de 8 Go de RAM et 128 Go porte une étiquette de prix de Rs 21 999. Xiaomi propose des offres de vente telles que Rs 1,500 remise instantanée avec les cartes de crédit ICICI Bank. Les clients qui achètent le smartphone sur Mi.com peuvent obtenir Mi WiFi Smart Speaker à Rs 1,999. Amazon propose un mode de paiement EMI gratuit avec certaines cartes.

L’écran principal du Redmi Note 10 Pro Max a une découpe perforée tandis que le panneau arrière a un module rectangulaire distinct, abritant les caméras quadruples, le capteur ambiant et le flash LED. Le smartphone est disponible dans les options de couleur Dark Night, Vintage Bronze et Glacial Blue et arbore un écran Super AMOLED de 6,6 pouces Full-HD + (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 1200 nits de luminosité maximale.

Sous le capot, le Redmi Note 10 Pro Max contient le chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 732G, associé au GPU Adreno 618 et jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le stockage intégré est extensible jusqu’à 512 Go avec un emplacement microSD dédié. Il est livré avec MIUI 12 basé sur Android 11 prêt à l’emploi, et le téléphone recevra «bientôt» le MIUI 12.5 via une mise à jour OTA. La configuration de la caméra arrière quadruple sur le Redmi Note 10 Pro Max comprend un capteur ISOCELL HM2 principal de 108 mégapixels de Samsung pour des images HDR détaillées. La configuration de l’appareil photo comprend également un appareil photo super macro de 5 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies, il y a un appareil photo de 16 mégapixels à l’intérieur de la découpe de perforation. L’application appareil photo est livrée avec des modes préchargés tels que le mode nuit 2.0, le mode Magic Clone, le mode longue exposition et le mode vidéo Pro.

Le Redmi Note 10 Pro Max est livré avec une batterie de 5020 mAh qui est censée durer deux jours avec une utilisation standard. La boîte comprend un chargeur rapide de 33 W qui charge le téléphone à 59% en seulement 30 minutes.