Redmi Note 10 Pro Max a annoncé qu’il rejoindrait les Vanilla Note 10 et Note 10 Pro au lancement du 4 mars

Xiaomi a réussi à garder un couvercle étonnamment serré sur les détails de Redmi Note 10 jusqu’à présent. En ce qui concerne les informations officielles, nous savons que la date d’annonce est fixée au 4 mars et nous avons une liste courte et basique de certaines choses à attendre. Notamment – Protection Gorilla Glass, indice de protection IP52, et au moins sur l’un des modèles – un écran plat, avec un selfie perforé, un dos incurvé et un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Selon de nouvelles informations d’initiés de l’industrie, nous pensons maintenant que la série Redmi Note 10 comprendra au moins un trio d’appareils – le modèle vanille, qui est probablement celui des bannières officielles et pourrait comporter un écran LCD 120 Hz et Snapdragon 735G, un Modèle Pro, qui était déjà prévu et devrait offrir un écran OLED, éventuellement aux côtés de l’audio haute résolution, d’un appareil photo principal de 108 MP, d’une charge plus rapide et prétendument le Snapdragon 750G. Et maintenant, le troisième appareil, nouvellement ajouté à la liste spéculative est le Note 10 Pro Max.

Il y a très peu d’informations supplémentaires sur le Note 10 Pro Max. Apparemment, il sera vendu en deux configurations de mémoire – 8 Go / 128 Go et 6 Go / 128 Go et trois options de couleur – Bleu, Noir et Bronze. Rien que par son nom, nous pouvons nous attendre à des spécifications légèrement meilleures que le Pro et / ou à un écran et une batterie plus grands. Une capacité de 5050 mAh a fait son apparition dans la rumeur concernant le Redmi Note 10 vanille ou peut-être le Pro, comme une sorte de cadre de référence.











Redmi Note 10 teasers

Malheureusement, cela épuise toutes les informations sur la ligne Redmi Note 10 que nous avons actuellement. Assez chaotique et fragmenté. Du côté positif, le 4 mars approche à grands pas, nous n’aurons donc pas à attendre trop longtemps pour le scoop complet et un peu d’anticipation pour un changement n’est pas si mal.

La source