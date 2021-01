Redmi Note 10 Pro apparaît dans la liste FCC

En novembre, nous avons vu une liste TENAA pour ce que l’on pense généralement être le Redmi Note 10 et maintenant la variante Pro a fait surface dans un document FCC.





Liste FCC Redmi Note 10 Pro

L’appareil porte le numéro de modèle M2101K6G et les détails de la liste confirment qu’il s’agira d’un appareil 4G prenant en charge les réseaux GSM, LTE et WCDMA. Nous apprenons également que le téléphone sera doté d’une connectivité Wi-Fi bi-bande et Bluetooth BR / EDR et LE ainsi que de récepteurs NFC et FM. De plus, il démarrera MIUI 12.







Plus de détails sur la liste FCC

Une fuite distincte du groupe XiaomiUI Telegram révèle que l’appareil nommé «sweet» sera doté d’un écran LCD IPS et sera alimenté par le chipset Snapdragon 732G. Le téléphone devrait également contenir une configuration à quatre caméras avec le capteur 64MP Samsung S5KGW2 aux côtés d’un vivaneau ultra-large, d’une caméra macro et d’un capteur de profondeur. La batterie aurait une capacité de 5 050 mAh.





Fuite de télégramme XiaomiUI

